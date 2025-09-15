Pozuelo da 4 meses al Gobierno para realojar a los inmigrantes del centro que operaba sin licencia

El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernando por el Partido Popular, ha dado 4 meses de plazo al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que realoje a las 400 personas que residen en el centro de refugiados de la localidad (CREADE) y que el Consistorio mandó cerrar en verano por operar sin licencia. No obstante, el centro no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato.

Esta decisión llega después de que el pasado 30 de julio se notificara al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad tras comprobar que no disponía de licencia de funcionamiento. Una decisión que fue recurrida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones quien, por otra parte, reconoce en sus alegaciones que en la instalación se viene realizando una actividad de centro de acogida y alojamiento que no está autorizada y cuyo uso es incompatible con la normativa municipal.

En este sentido, la propia documentación aportada por el Ministerio pone de manifiesto que, desde el 1 de julio, se autoriza una ocupación de hasta 564 plazas en el centro, a pesar de que la única licencia de obras que figura en el proyecto original y que está fechada en 2013 es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con auditorio y hospedaje con 90 habitaciones.

«Un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando a 400 menores no acompañados a dicha instalación», afirma la alcaldesa, Paloma Tejero.

Pedro Sánchez ya anunció que su intención era usar el CRAEDE de Pozuelo, (Centro de Recepción, Atención y Derivación) para albergar a 400 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo procedentes de Canarias. Un centro que ahora mismo acoge a personas desplazadas desde Ucrania y también personas de nacionalidad subsahariana.

El propio ministerio reconoce también en las alegaciones que había cientos de personas alojadas en el centro sin las condiciones necesarias, a pesar de que en la inspección realizada por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Pozuelo el pasado 29 de julio no pudieron comprobarlo porque la entidad gestora y el propio ministerio les negaron el acceso.

Sin embargo, no existe ninguna referencia en las alegaciones al motivo principal de la orden de cierre dictada por el equipo de Gobierno del PP de Pozuelo, que es que se está ejerciendo una «actividad no autorizada». «Esto ya es causa suficiente y necesaria para su clausura», dicen fuentes municipales.

Además, y pese a que el consistorio notificó en varias ocasiones al Gobierno central que el centro carecía de la licencia correspondiente, el Ejecutivo ha ignorado la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar una nueva y adecuada licencia, para lo cual tuvo de plazo hasta finales de agosto.

«Lo único que ha hecho Pedro Sánchez ha sido multiplicar por siete su capacidad de alojamiento y utilizarlo para un uso muy distinto al que estaba previsto», lamentan las mismas fuentes.