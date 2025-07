«Me niego en rotundo a que traigan aquí un sólo mena». Lo afirma la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Paloma Tejero, en una entrevista a OKDIARIO en relación al posible desembarco desde Canarias de 400 menas. Paloma Tejero afirma que están «aterrorizados». Sánchez les tiene in albis. Se han enterado por la prensa.

El Gobierno pretende meter a los 400 menas en el CREADE, el Centro de Recepción, Atención y Derivación del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inaugurado en 2022 por los Reyes para los refugiados ucranianos. Hace casi un año, Sánchez envió, de noche y en autobuses, a decenas de inmigrantes ilegales africanos. Deambulan todo el día por la zona, recuerda la alcaldesa Paloma Tejero.

El comportamiento de los ucranianos ha sido ejemplar y los niños han sido escolarizados en el colegio de enfrente. Con los africanos ha habido problemas de hurtos y actitudes de acoso a alumnas del colegio, asegura Paloma Tejero.

Después de filtrar el envío de menas a Pozuelo, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego publicó la lista de traslados de los 3.975 menas de Canarias a la península. Cero a Cataluña, Navarra y el País Vasco. La mayoría, 1.324, a Andalucía y Madrid, gobernadas por el PP.

PREGUNTA- ¿Van a ir los 400 menas de Canarias a Pozuelo?

RESPUESTA.- Llevamos una semana pidiendo información al Gobierno. Seguimos sin saber nada. Nos indigna. Hemos pedido una reunión con la ministra de Migraciones.

P.- El delegado del Gobierno ha ido este jueves a la Junta Local de Seguridad sin que nadie le invitara. ¿Qué les ha dicho?

R.- Tiene menos información que yo. Dice que no sabe nada. Es un convidado de piedra más.

P.- El plan es meterlos en el CREADE, que depende del Gobierno.

R.- Allí sigue habiendo familias ucranianas con un montón de niños que están escolarizados en el colegio de enfrente. En septiembre pasado, una noche, aparecieron autobuses llenos de subsaharianos sin previo aviso, todos perfectamente uniformados con capuchas y plumas, que es uno de los recursos de ropa que les dan. Generaron cierto terror. Iban en grupos de 20 ó 30. No avisaron ni a la Policía Nacional. Hemos conseguido cierta convivencia, aunque no estamos cómodos. Nos ha costado mucho. La ONG que gestiona el centro ha puesto unas normas de convivencia. Es un centro que acoge a solicitantes de asilo internacional. Hay afganos también, no sólo ucranianos y subsaharianos.

P.- El centro se llama de «recepción, atención y derivación». Llegan, los dejan ahí y luego, ¿qué? ¿Cuál es el plan del Gobierno?

R.- No hay plan.

P.- Los subsaharianos deambulan en grupos durante el día y en el colegio de enfrente ha habido problemas con las niñas, hurtos…

R.- Sí. No sé dónde piensan meterlos. El centro está al borde de su capacidad. Hay familias y mayores de edad. Los menas requieren unas medidas especiales. Si quieren traer a 400 menores tendrán que sacar a los casi 500 que hay. Parece que [para el Gobierno] estos solicitantes de asilo son menos importantes que los menas o inmigrantes de segunda. Utilizan la política migratoria como arma arrojadiza contra los lugares donde gobierna PP.

P.- La mayoría de menas de Canarias van a ir a Andalucía y Madrid…

R.- Al País Vasco, Navarra y Cataluña ninguno. Pero también hacen diferencias dentro de la Comunidad de Madrid. En Fuenlabrada hay un centro diseñado, construido y creado para 96 menores, pero el alcalde socialista y la ministra de Infancia se escandalizaron, indignados, porque iban a estar hacinados. ¿Cómo piensan meter a 400 en el de Pozuelo? ¿Eso no es hacinamiento? ¿No les genera indignación? ¿O es que, como es un municipio del PP, quieren alterar la convivencia y la seguridad porque somos uno de los municipios más seguros de Madrid? Nos preocupa mucho la seguridad de nuestros vecinos. Y ese modo de vida que yo me comprometo a seguir manteniendo.

P.- La Comunidad, ¿tiene obligación de aceptar los menas?

R.- La normativa dice que tiene que haber aceptación expresa de la comunidad que los recibe. No ha habido solicitud y, por tanto, no va a haber aceptación. Es un centro de poca estancia. No es un recurso permanente para vivir allí 400 adolescentes.

P.- Sin nada que hacer todo el día y con libertad de movimiento

R.- Y sin obligación de escolarizar porque son de 16 ó 17 años. Ni les forman, ni les buscan empleo, ni los integran de ninguna manera. Su único plan es salir por las mañanas a pasear sin saber dónde van ni qué hacen y luego volver, o no, a dormir al centro. Lo diré todas las veces que haga falta. Me niego en rotundo a que traigan a un solo menor inmigrante a Pozuelo de Alarcón. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. No lo vamos a aceptar de ninguna manera.

Inmigración ilegal y violaciones

P.- ¿Hay relación entre delincuencia e inmigración ilegal desbordada?

R.- Efectivamente. El problema de la inmigración es el desorden, la falta de planificación y la política de puertas abiertas de este gobierno. Una inmigración ordenada, normalizada, institucionalizada y con planes y perspectiva funciona. Lo que no funciona es masificar los centros con una política de puertas abiertas. El Gobierno de España se ha convertido en el principal socio de las mafias porque el último tramo del trayecto lo está haciendo el gobierno. De Canarias a Madrid los trae el gobierno. Las mafias deben de estar encantadas con Sánchez.

P.- ¿Qué les pareció la violación de Alcalá por un inmigrante de Mali o la de Vallecas por un magrebí?

R.- ¡Qué nos va a parecer! Mis vecinos y yo misma estamos aterrorizados. Si es que es normal… En vez de ayudar [el gobierno] están generando inseguridad y alarma. Lo que hacen es una temeridad y una barbaridad. Un gobierno serio y responsable debe sentarse con las comunidades y hacer un reparto sensato con criterios objetivos y transparentes para todos. No para unas sí y para otras no.

Vox Pozuelo

P.- Vox les acusa de ser flojos

R.- Vox está más preocupado en meternos el dedo en el ojo a nosotros que al PSOE. Es la muleta del PSOE. En Pozuelo están en descomposición. Se han quedado con un único miembro [de 4 concejales, 3 dejaron el partido y siguen como no adscritos]. En Madrid critican más a Ayuso que a Sánchez, que es el enemigo de todos.