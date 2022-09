Podemos ha propuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ponga en marcha una ‘paga’ para la crianza dotada con 360 euros al mes para familias que ingresen menos de 35.000 euros anuales.

Alejandra Jacinto, la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea de Madrid, donde este martes ha intervenido la oposición en el debate del estado de la región, ha sido quien ha trasladado la propuesta a la jefa del Gobierno madrileño durante su turno de palabra.

La podemita, que este lunes anunció su intención de presentarse a las primarias para ser la candidata de la formación morada en las próximas elecciones autonómicas, ha sugerido a Ayuso que podría destinar los supuestos «992 millones de euros que ha perdonado a los ultrarricos» para esa «renta de crianza».

De esta forma, ha sostenido se aseguraría que «a 230.000 familias madrileñas cuyos ingresos no superan los 35.000 euros anuales, llegan justos a fin de mes, que van a poder alimentar a sus hijos de manera adecuada y saludable, que van a llevarles al colegio con el material escolar necesario y que van a poder renovar el chándal o las zapatillas de deporte».

Y agregado que, de esa forma, «esos niños, niñas y adolescentes tendrán garantizadas que si no ven bien la pizarra tengan acceso a unas gafas. Que si tienen caries puedan ir al dentista. Que tengan la oportunidad de ir a un campamento de verano o que se puedan apuntar a clases extraescolares. Que puedan adquirir un instrumento musical y que, en definitiva, que tengan derecho a una infancia digna».

«Y esto, y no lo suyo, señora Ayuso, sí que es un verdadero plan de natalidad», ha apostillado en una propuesta que, sin embargo, no ha sido avalada por la Asamblea de Madrid en la votación de propuestas de resolución con el que este martes han concluido las dos jornadas del debate del estado de la región que, en el caso de Podemos, ha dejado las noticias de Jacinto como la candidata para enfrentarse a Ayuso en los comicios del próximo 28 de mayo y, en el caso de la otra portavoz, Carolina Alonso, su nuevo destino como número dos del ex atleta Roberto Sotomayor para el Ayuntamiento de Madrid.