El Ayuntamiento de Parla, gobernado por PSOE y Podemos, reclama 3.927 euros a una asociación vecinal que recogió un perro abandonado y se lo devolvió a su dueño. La multa sanciona el hecho de «realizar por parte de entidades privadas o asociaciones de protección y defensa de animales, labores de recogida de animales vagabundos, extraviados o abandonados sin autorización expresa».

La indignación en Parla por este caso se ha disparado. Los hechos se desarrollaron en enero de 2018, pero ahora, más de tres años después, el Consistorio en manos del alcalde socialista Ramón Jurado Rodríguez ha privatizado el sistema de reclamación de multas y la ha tomado contra la asociación vecinal. A estos parleños no les ha quedado otra que abrir una colecta para hacer frente a la multa.

«En enero de 2018 se escapó una perra del ‘pipican’ en el que estaba con sus dueños al asustarse por un petardo. Terminó perdida a 2 kilómetros de allí. Una conocida la encontró y nos llamó para que nos hiciésemos cargo. La perra pasó todo el día con nosotras. Nos costó localizar a los propietarios pero finalmente vinieron a buscarla y todo terminó bien», contextualizan desde la entidad vecinal con los que OKDIARIO ha podido contactar.

«Hoy, 3 años después, nos llega una orden de embargo de 3.927 euros. Son 3.000 euros de la sanción más 927 euros de recargos. Hasta este momento nunca nos había llegado nada respecto a esto. Al parecer, no están obligados a notificarnos vía carta certificada, con publicarlo en la página del ayuntamiento es suficiente», lamentan.

Explican que para enterarse de la multa tendrían que haber entrado sistemáticamente en el buzón del ciudadano para ver si habían recibido algún tipo de notificación. «Obviamente desconocíamos por completo esta sanción y el modo de actuar del Ayuntamiento, por ello no la hemos reclamado y tampoco pagado en plazo», argumentan.

Se han enterado de todo al recibir directamente la orden de embargo al domicilio de la asociación. «Casualmente esto sí que lo han enviado por carta certificada», comentan.

20 días para pagar

«El motivo de la misma es claro. Que una asociación que también hace labores de protectora de animales recoja un animal perdido en la calle sin permiso de las autoridades incurre en un delito grave penado con 3.000 euros de multa. Esto parece una broma. En este país puedes empujar junto con tus amigos por un precipicio a un jabalí y que no te pase absolutamente nada», afean.

Multa de 2018 que han recibido ahora. (Clic para ampliar)

«Si recoges a un animal perdido te castigan con 3.000 euros de multa. Es tremendamente indignante. En la carta nos dan un plazo de 20 días para abonarlo. Es un dineral que no tenemos y que nos va a suponer parar la actividad de la asociación como mínimo un año, si no es más. Un año sin poder ayudar a los animales», comentan con pesar.

«No dormimos»

En este punto abren una colecta. «No sabemos de dónde vamos a sacar este dinero. No dormimos, no comemos y prácticamente no vivimos desde que la carta llegó. Si, por otro lado, alguien sabe cómo ayudarnos de manera legal no dudéis en contactarnos», finalizan.

«Desde el Ayuntamiento de Parla nos dicen que harán todo lo que esté en su mano para ayudarnos. Pero de momento la cosa está así. Mañana nosotras presentamos alegaciones en el Ayuntamiento», explican a OKDIARIO.