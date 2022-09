El 'no' de Vox deja a José Luis Martínez-Almeida sin Presupuestos en año electoral

El Ayuntamiento de Madrid se quedará sin presupuestos municipales de 2023 por la falta de entendimiento de José Luis Martínez-Almeida y Vox y por la fractura del grupo mixto, es decir, los ediles muy próximos a Manuela Carmena que han roto con Rita Maestre. Varias fuentes municipales consultadas por OKDIARIO dan por hecho que la capital tendrá que prorrogar las cuentas de 2022 a 2023 ante la previsible imposibilidad de sumar una mayoría suficiente en el Pleno municipal.

La pugna se centra en la petición de Javier Ortega Smith de suspender la ordenanza de movilidad que rige las multas de Madrid Central a coches contaminantes. Ante esta «línea roja», Almeida ha señalado inmediatamente que esa petición es «legalmente imposible». «Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar», reprocha el primer edil. En este marco, los populares creen que Vox ha decidido no dar oxígeno a Almeida y empujarle a intentar pactar con el grupo mixto. Lo contrario que ocurre con Isabel Díaz Ayuso. Rocío Monasterio quiere cerrar ya un acuerdo con exigencias aceptables para el PP.

Por otra parte, los concejales que rompieron con Más Madrid y que facilitaron las cuentas de 2022 a Almeida han perdido peso. Como ha recordado el propio Almeida ante la prensa, han pasado de ser cuatro ediles a sólo dos. Uno dimitió (Felipe Llamas, ex jefe de gabinete de Carmena) y otra se ha distanciado en las últimas semanas por la estrategia electoral del resto (Marta Higueras, ex teniente de alcalde de la ex jueza).

Los dos ediles restantes, José Manuel Calvo (ex edil de Desarrollo Urbano Sostenible) y Luis Cueto (ex coordinador general de Alcaldía), se muestran abiertos a negociar, pero también lanzan exigencias muy complicadas de cumplir en lo que queda de mandato y, además, sus dos votos ya no son suficientes. Calvo asegura que aún puede negociar contando con el voto de Higueras, pero la ex mano derecha de Carmena busca su futuro político y quiere jugar la carta de marcar un perfil propio. Tumbar a última hora los presupuestos de Almeida podría abrirle la puerta a la lista del PSOE o la de la coalición de Podemos e IU, que aspiran a entrar en Cibeles con el deportista Roberto Sotomayor que no tiene ninguna experiencia en política municipal.

En este contexto, la propia Carmena ha compartido vacaciones con Cueto y Calvo en Cantabria y, aunque se mantiene fuera de la política activa, respalda la apuesta por superar los partidos políticos y concurrir en 2023 con la fórmula alternativa de la agrupación de electores, según Calvo.

Ayuso

La situación es muy diferente en la Asamblea de Madrid. La líder regional de Vox, Rocío Monasterio, ha dicho este mismo martes que espera reunirse esta semana con el equipo de Isabel Díaz Ayuso para hablar sobre los presupuestos regionales y empezar a llegar a acuerdos. Hará, según dice, todo lo posible para apoyarlos. «Estamos aquí para hacer todo lo posible para aprobar unos Presupuestos y orientarlos a bajar impuestos de forma drástica, tenemos que poner todos los recursos para garantizar que las familias lleguen a fin de mes», ha insistido Monasterio en rueda de prensa.

Monasterio pone sobre la mesa de negociación exigencias razonables para el PP. Pide suprimir los «chiringuitos» y el gasto «ineficiente», así como «los vídeos de propaganda institucional». Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha señalado que no le consta ninguna fecha cerrada para iniciar la negociación, pero reconoce interés en llegar a un buen puerto.

Prórrogas

Las prórrogas presupuestarias son muy frecuentes en la política madrileña. Sobre todo en el ámbito regional. En el pasado mandato, Ayuso no pudo aprobar unas cuentas y fue alargando las de 2019, de Ángel Garrido, hasta el presente ejercicio, ya sin Ciudadanos en el Ejecutivo autonómico. No obstante, en Cibeles avisan de que la prórroga en el ámbito municipal es más problemática, ya que hay menos margen de maniobra en la ley para hacer modificaciones sobre la marcha de las cuentas anteriores. La última prórroga fue en 2018, cuando el PSOE de Puri Causapié retrasó su visto bueno a las cuentas hasta muy entrado el año, hasta el mes de julio.