Ni el de Majadahonda ni el Rastro: el mercadillo más esperado que vuelve a Madrid a partir de este día

Si buscas un plan diferente y que te lleve a poder disfrutar realmente del domingo en Madrid, toma nota porque te traemos algo a lo que no vas a querer renunciar. Este fin de semana vuelve a celebrarse el Mercado del Encanto en Madrid. Un mercadillo que no es una cita nueva, ni mucho menos: lleva ya diez años recorriendo distintas ciudades y sumando más de 150 ediciones, pero que cada vez que vuelve, sorprende. Lo que empezó como una pop up diferente se ha convertido en un plan habitual para quienes disfrutan descubriendo marcas pequeñas, artesanos y propuestas originales y por fin lo volvemos a tener en la capital

La jornada será mañana domingo por la mañana en el Hipódromo de Madrid, que se ha consolidado como su sede en la capital. Allí se juntan diseñadores de moda, firmas de decoración, joyeros y artistas que buscan acercar su trabajo a un público que prefiere lo local y lo hecho con mimo. Pero no es sólo un mercadillo de compras en Madrid, sino que también se pasea, se charla y se aprovecha la terraza para tomar algo al sol. Cada vez son más los que apuestan por proyectos de autor y sostenibles, y ahí este mercado tiene mucho que decir. El Mercado del Encanto funciona como escaparate y como punto de encuentro. Quien va, no sólo se lleva una pieza distinta a casa, sino que también siente que apoya a gente que empieza o que trabaja de otra manera, fuera del circuito de las grandes marcas. Y quizá esa sea la clave de su éxito: convierte una mañana de domingo en una experiencia completa.

El mercadillo más esperado que vuelve a Madrid a partir de este día

Lo que hace especial a este mercadillo en Madrid es la variedad de propuestas que concentra en unas pocas horas. Entre los nombres confirmados para esta edición están La Alpaca Madrileña, que llevará textiles de hogar de inspiración tradicional, o Pompa, con sus delicadas joyas de porcelana. También habrá hueco para el arte, con piezas de Romero Lienzos y otros creadores que apuestan por lo hecho a mano y con personalidad propia.

El objetivo no es sólo vender, sino también crear un puente entre los artesanos y el público que busca productos con historia. Cada puesto se convierte en una pequeña ventana a la creatividad de su autor, y eso permite que la experiencia vaya mucho más allá de un simple mercado de compras. El visitante puede charlar con los creadores, conocer el proceso de producción y llevarse a casa algo único y exclusivo que poder conservar toda la vida.

Gastronomía y terrazas al aire libre

El espacio gastronómico es otro de los grandes atractivos del Mercado del Encanto que vamos a poder disfrutar mañana en Madrid. En esta edición no faltarán las propuestas para los más foodies: desde repostería artesanal hasta opciones más elaboradas para quienes buscan picar algo diferente mientras recorren los puestos. Además, el Hipódromo ofrece una amplia terraza exterior que invita a relajarse con una bebida o una tapa, especialmente aprovechando la previsión de buen tiempo.

Este equilibrio entre compras y gastronomía es parte del éxito del mercado que lleva diez años siendo uno de los más destacados en Madrid, y también el resto de España. Los visitantes pueden pasar la mañana descubriendo productos y, después, sentarse a disfrutar de un ambiente distendido con familia o amigos. En muchos casos, la terraza se convierte en punto de encuentro para quienes repiten en cada edición.

Talleres, sorteos y actividades para todos

El Mercado del Encanto no se limita a ser un espacio de exposición y venta. La organización suele preparar talleres de moda, colorimetría y estilo personal, además de actividades pensadas para distintos públicos. Los sorteos de productos y las animaciones en directo completan una programación que busca hacer del domingo una experiencia completa.

De esta manera, el mercado se convierte en un plan atractivo tanto para quienes quieren comprar como para los que simplemente buscan pasar una mañana diferente. La cercanía de los artesanos, las propuestas originales y las actividades hacen que muchos lo consideren ya una cita imprescindible en el calendario madrileño.

Entradas, horarios y próximas ediciones

La entrada para acceder al Mercado del Encanto tiene un precio de 15 euros, disponibles en la web oficial del Hipódromo de Madrid. El horario será de mañana, de 10:30 a 15:00 horas, lo que convierte la visita en un plan perfecto para aprovechar el fin de semana sin necesidad de alargarlo en exceso.

Tras esta cita, la siguiente oportunidad para disfrutar de este mercadillo en Madrid será en noviembre, los días 16 y 23, previsiblemente en el mismo espacio. Antes, la organización llevará su propuesta a otras ciudades del sur de España, ampliando así el alcance de un evento que ya es referente nacional.