Más Madrid vota en contra de un minuto de silencio por los fallecidos en el incendio de Valencia

Más Madrid ha votado en contra de honrar con un minuto de silencio a los fallecidos en el incendio de Valencia y a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. El momento para recordar a los caídos se iba a producir antes del pleno del distrito de Puente de Vallecas celebrado este miércoles donde también se iba a conmemorar a las mujeres víctimas de violencia de género.

Ahora bien, el partido de extrema izquierda se negó durante la Junta de Portavoces a votar a favor alegando que el minuto de silencio debía hacerse únicamente por las mujeres víctimas de violencia de género, despreciando así a los demás fallecidos. «No han dado una razón de peso, todos los grupos estábamos de acuerdo debido a la gravedad de los sucesos ocurridos este mes menos ellos. Todos los meses antes del pleno hacemos un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género pero esta vez había que incluir también a las de Valencia y a los dos guardias civiles», han dicho fuentes municipales.

Cabe decir que en el incendio de Valencia perdieron la vida 10 personas y 15 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraban un niño y un bebé que perecieron cuando el fuego se propagó rápidamente engullendo todo el edificio situado en el barrio valenciano del Campanar. Un hecho terrible que Más Madrid se ha negado a conmemorar.

En un principio se señaló que el material de la fachada ayudó a acrecentar el incendio sin embargo esta teoría ha sido desmentida. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y los Colegios Territoriales de Castellón, Valencia y Alicante, se emitió un comunicado explicando que «los arquitectos y arquitectas ejercemos la profesión con absoluta responsabilidad, cumpliendo en todo momento la normativa vigente, con la solvencia que caracteriza a nuestro colectivo».

«Queremos trasladar también un mensaje de calma y tranquilidad, poniéndonos a disposición de la sociedad en general, y de las administraciones públicas en particular, para ayudar y colaborar en esta situación», destacaron sobre la polémica de la fachada del edificio, negando el uso de poliuretano como aislante en la fachada de la estructura para explicar las causas del incendio en Valencia.

En cuanto a los guardias civiles asesinados en Barbate, el terrible suceso ocurrió cuando los agentes trataban de detener a un grupo de traficantes en el puerto de Barbate. Durante la persecución los miembros de la Benemérita fueron asesinados tras ser arrollados por una narcolancha.

Otros casos

Esta no es la primera vez que Más Madrid se niega a guardar un minuto de silencio para honrar a víctimas que no les interesan. El pasado mes de octubre PP, Vox y PSOE se unieron para honrar a las víctimas del ataque terrorista de Hamás en Israel durante un minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Un gesto en el que no participó el partido de Rita Maestre, que rechaza todos los actos terroristas de Hamás en Israel pero también «los bombardeos indiscriminados» en Gaza.

En aquel momento el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó la postura «equidistante y ambivalente» de Más Madrid hacia los ataques perpetrados por Hamás en Israel y que haga de esto su forma de hacer política. Además, censuró la ausencia de los concejales de extrema izquierda para denunciar la «brutal agresión y una guerra como la iniciada por Hamás».

«Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que forma parte del Gobierno de la nación a través de Sumar, y que representantes de Sumar no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros, ni cabe poner acento a lo que está pasando que lo único que cabe es la condena total y absoluta y espero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad», dijo Almeida.

El alcalde de Madrid defendió que Israel es un estado que ha tenido que «defenderse en múltiples ocasiones de agresiones brutales» y ha lamentado la postura de Más Madrid frente a esta agresión «brutal e injustificada».

Asimismo, subrayó que con este minuto de silencio desde el Ayuntamiento de Madrid trasladan el apoyo a este país tras el ataque de Hamás y a las víctimas.

«Una iniciativa que surgió del Partido Popular aquí, en Madrid, pero que hemos hecho de todos. Yo quiero agradecer la presencia de distintos grupos municipales, así como que la Federación de Municipios madrileña finalmente, esta mañana, se sumara a esta iniciativa porque creo que desde las instituciones y desde las instituciones madrileñas tenemos que mandar un mensaje muy claro en el cual no cabe ningún tipo de peros», defendió el alcalde.