Más Madrid y PSOE gastaron 26.000 € públicos en sus batallas legales contra Almeida

Las cuentas de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid de 2024 han arrojado datos interesantes sobre en qué gastan el dinero que manejan los diferentes grupos políticos del Consistorio. Solamente en litigios, Más Madrid y PSOE juntos han gastado 26.196 euros en juicios contra el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Más Madrid ha desembolsado 12.800 euros, mientras que el Partido Socialista ha gastado 13.395 euros en este concepto. Vox es el partido que menos ha gastado en juicios con 3.783 euros pagados.

En abril de este año, la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el Ayuntamiento y la Agencia de Actividades por «consentir deliberadamente la ilegalidad de los más de 15.000 pisos turísticos que hay en la capital».

El mismo mes denunciaron también ante el Tribunal Superior de Justicia el plan urbanístico de la Fórmula 1 de Almeida. En febrero, llevaron a los tribunales la «tasa de basuras» del Ayuntamiento de Madrid, olvidando que se trata de un impuesto que obligó a asumir a todos los Ayuntamientos el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, los socialistas iniciaron acciones legales contra el alcalde de Madrid por sus declaraciones en las que apuntó a los posibles vínculos entre el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán y el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, también acudió a la Fiscalía de Medio Ambiente para denunciar la construcción del crematorio de la M40 por lo que ella consideraba «un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública con la concesión de esta licencia». La denuncia fue archivada.

Propaganda y protocolo

En propaganda y publicidad, la cuantía también es elevada. Sobre todo la del partido de Mónica García, que gasta 11.041 euros en darse «autobombo».

En las cuentas también aparece el dinero invertido en atenciones protocolarias y representativas. El partido que más destina a este fin es el PSOE, con 7.466 euros. Le sigue el PP con 4.377 euros, Más Madrid con 3.032 euros y por último Vox que gasta sólo 1.065 euros.

En locomoción del personal, es decir, desplazamientos urbanos, Vox (5 concejales) gasta 8.031 euros, de los cuales 4.631 euros pertenecen a directivos y 3.400 a no directivos. El PSOE (11 concejales) desembolsa 7.853 euros (6.103 corresponden a desplazamientos de directivos y 1.750 no directivos). En las cuentas de Más Madrid (12 concejales) sólo aparece la locomoción relativa a los no directivos y asciende a los 2.911 euros. En el PP (29 concejales) no figura este dato.

También hay gastos en reuniones, conferencias, trabajos realizados por otras empresas, material de oficina, o productos alimenticios, entre otros.

Por otro lado, el PP acumula más de 240.000 euros en sus arcas públicas, siendo el grupo que más dinero atesora en el Ayuntamiento. Vox, el más austero de la oposición, sólo utiliza un tercio de los fondos asignados en 2024. En concreto, el PP, partido que gobierna Madrid, ha gastado 93.126 euros. Muy cerca de ellos, pero en la oposición, el PSOE gastó el año pasado 92.990 euros. Tras ellos, Más Madrid dejó de ingresar 53.585 euros y por último, Vox desembolsó el año pasado un total de 23.806.

Gastos de Más Madrid

Los gastos de Más Madrid en el Ayuntamiento siempre han sido blanco de las críticas por considerarlos, en muchas ocasiones, desmedidos. Es más, la portavoz Rita Maestre hizo en sus cuatro años de Gobierno (2015-2018) un 50% más de viajes al extranjero que Almeida en los 6 años que lleva de alcalde.

Siendo ella portavoz, (cuando Carmena era regidora), realizó un total de 15 viajes internacionales. Martínez Almeida, por el contrario, desde que es alcalde durante dos legislaturas (2019-2025) ha realizado 10 viajes fuera de España. Tres menos que la portavoz de Más Madrid en un sólo mandato.

El último viaje oficial de Almeida a Miami para tomar nota de la experiencia de la ciudad de Florida en la Fórmula 1 para aplicarlo en Madrid, levantó ampollas en la portavoz del partido fundado por Íñigo Errejón y ex pareja de esta. «Almeida visita más Miami que Carabanchel, Usera o Puente de Vallecas», dijo entonces Maestre.

Estas palabras llaman la atención si se tiene en cuenta que la portavoz de Más Madrid ha quintuplicado en un sólo mandato (de 2015-2019) los viajes internacionales que Almeida realizó en su primera legislatura (2019-2023): Quince viajes de Maestre frente a tres de Almeida. Durante el segundo mandato (2023-2027), Almeida ha hecho siete viajes oficiales al extranjero, lo que significa que Rita Maestre duplicó ese número.