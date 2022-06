Más Madrid exige a sus cargos pagar al partido aunque estén en ERTE con el sueldo reducido un 75%

Más Madrid obliga a sus cargos públicos, representantes institucionales y personal contratado a donar un porcentaje de sus retribuciones al partido, incluso aunque estén en situación de Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) y tengan su sueldo reducido hasta en un 75%.

Así consta en un documento interno de la formación que lideran Mónica García a nivel autonómico y Rita Maestre a nivel municipal al que ha tenido acceso OKDIARIO donde se detalla cómo y cuánto deben ‘donar’ obligatoriamente estas personas a Más Madrid en función de su situación.

Así, los vocales vecinos, «al ser cargos públicos designados para representar a Más Madrid en los distritos» están incluidos «en lo dispuesto por el documento organizativo y su aportación parte de un porcentaje de donación del 13% (límite inferior)». Una norma general que, sin embargo, cuenta con determinadas particularidades.

Estas son, las personas con cargos sin exclusividad en el desempeño de sus funciones como vocales vecinos que «hayan visto reducida su jornada laboral, con reducción de salario, de entre un 25% y un 75% mediante un Expediente de Empleo Temporal» deberán pagar en lugar de un 13% de sus ingresos un 6%.

Es decir, que la filial autonómica del partido que encabeza a nivel nacional Íñigo Errejón no perdona esa cuota, que ex cargos de la formación han calificado como «extorsión» y «financiación irregular» y lo han llevado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, ni a personas cuyo sueldo habitual se ha quedado en apenas un 25% del original.

Únicamente exime de pagar -sobre el papel- esa cuota obligatoria a aquellos vocales vecinos que se encuentren en situación de desempleo, en ERTE con una reducción de jornada laboral y sueldo superior al 75% o sean perceptoras de alguna de las rentas mínimas reconocidas (IMV o RMI).

No obstante, esta no es más que una dispensa teórica, puesto que en la práctica, tal y como publicó OKDIARIO en mayo del pasado año, los de Maestre no han tenido piedad a la hora de purgar a ‘voves’ en paro que no estaban pagando la carta financiera, a pesar de ir contra su propia normativa interna.

Por otra parte, Más Madrid también establece una reducción de la cuota de donación de un 1% para los casos de personas que convivan con alguien en situación de dependencia, en base a los criterios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y para aquellas familias con uno o más hijos que dependan económicamente de una sola persona progenitora, tutora, acogedora o adoptante, con quien conviven.

Más Madrid especifica en ese documento al que ha tenido acceso este periódico que «las reducciones de un mismo anexo no son acumulables entre sí y que no podrán acumularse varias situaciones personales, debiendo aplicarse la más beneficiosa para la aportante».

Asimismo, la norma establece que «los diferentes anexos son acumulables entre ellos al tener naturalezas distintas», es decir, «que un cargo sin exclusividad puede tener también cargas personales de cuidado, siendo el límite obvio siempre la ausencia de aportación».

Eventualmente, prosigue el documento, «será exigible la acreditación documental de dichas circunstancias, así como la comunicación de las modificaciones que se produzcan en las mismas».

La formación deja constancia que «en caso de no corresponder la situación comunicada con la documentada» el afectado deberá regularizar su situación «con carácter retroactivo».