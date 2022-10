Más Madrid exige a Ayuso retirar la palabra «menores» de la Ley de Infancia por «infravalorar» a los niños

Más Madrid, el partido liderado por Mónica García, ha censurado la Ley de Protección a la Infancia que reforzará los derechos y la protección de los menores de la Comunidad de Madrid por llamar a los niños «menores» en el texto.

La filial autonómica del partido de Íñigo Errejón ha presentado una enmienda a la totalidad de esta ley que se encuentra en su trámite parlamentario y la mayor crítica que ha esgrimido contra la misma ha sido que utilice la palabra «menores».

Según ha expuesto la diputada de Más Madrid Tania Sánchez, encargada de defender la enmienda a la totalidad en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la Comunidad de Madrid «ha ignorado» las peticiones de los niños que forman parte de las estructuras de participación formales de la región que mostraron su preferencia a que se les nombrara en dicha ley como «niños, niñas, adolescentes o, en todo caso, infancia» en vez de «menores».

Un término que, según Más Madrid, describe «una posición de inferioridad de derechos frente a los que son llamados mayores en esta sociedad». «La ley dice más veces la palabra menor que la palabra niño o infancia en contra de lo que le han pedido», ha manifestado Sánchez, ante la mirada atónita de la consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa.

«Por tanto, no digan que esta ley da protagonismo a la infancia cuando han dicho que no les llamen así. Si son sordos y ciegos yo no tengo la culpa», ha agregado la diputada, visiblemente molesta con la bancada del Partido Popular. «Ni siquiera les nombra como ellos les ha pedido ser nombrados», ha incidido.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de julio el proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. «La norma autonómica sustituirá a la actual, en vigor desde 1995, para actualizar e incorporar las nuevas realidades en relación con la protección de los intereses y la garantía de los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes de la región y, especialmente, adaptarla al marco legislativo nacional e internacional y a los desafíos de la sociedad», informó entones el Gobierno Regional.

El documento reconoce y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de los que son titulares los menores de edad, así como establece los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia y el marco de colaboración con las familias, el resto de Administraciones públicas, las entidades del Tercer sector y las empresas, identificando los órganos de atención y garantía de sus derechos. Además, adecúa la legislación a las mejores prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, impulsando a tal efecto los mecanismos de protección y prevención.

Sin embargo, para el grupo parlamentario Más Madrid, esta nueva legislación «no aporta derechos nuevos respecto a la de 1995». Se limita, según esta formación, «a trasponer las leyes estatales de 2015 y 2021 de manera timorata y pobre». «No es una ley pionera y está llena de agujeros negros, el primero el del lenguaje», subrayan.