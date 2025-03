Madrid homenajea a las 193 víctimas del 11M cuando se cumplen 21 años de la tragedia

Varios políticos madrileños tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Asamblea han querido homenajear este martes en la sede de la Comunidad de Madrid a las víctimas de los atentados del 11M que acabaron con la vida de 193 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos, cuando se cumplen hoy 21 años.

El acto ha comenzado a las 9 de la mañana frente a la Real Casa de Correos, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han depositado junto a las asociaciones de víctimas una corona laurel ante la placa situada en la fachada del edificio. Ambos han estado acompañados por los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito, y de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Monserrat Soler.

Aunque Ayuso no ha hablado durante este acto, Almeida sí ha tenido unas palabras para los medios y los asistentes a quienes ha trasmitido que él siempre va a estar al lado de las víctimas. «Mi recuerdo siempre será para las víctimas, para que estén siempre en nuestra memoria, que desde la ciudad apoyemos siempre a las asociaciones de víctimas, que estemos con ellos para tratar de reparar un valor que es irreparable, pero para que sientan siempre nuestra compañía» ha explicado.

Almeida también ha tenido unas palabras para la oposición después de varios ataques de los socialistas durante el acto. «Luego hay otros que con tal de sacar un titular desgraciadamente les da igual la memoria de las víctimas y prefieren seguir atizando la discordia política». Unas palabras que iba dirigidas a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, a quien ha acusado de ser una «ignorante» por no ver que hubo una sentencia que explica qué es lo que pasó. «En su afán por tratar de sacar un titular, le da igual sacarlo a costa de las víctimas y su memoria. Es ridículo decir que no se sabe la verdad», ha apuntado el alcalde.

«No honran la memoria de las víctimas y eso califica a la izquierda. Yo estoy al lado de las víctimas. A otros les da igual y solo buscan atizar la discordia política», añadía.

Las palabras de Almeida llegan después de que Maroto criticara que se quiera volver a imponer «fantasmas», a la vez que ha afirmado que «volver al relato de los fantasmas no ayuda a nadie». «Yo creo que han pasado 21 años y que desde luego se tiene que saber la verdad, la reparación y el acompañamiento a las víctimas, pero son momentos también en los que la política debería estar a la altura y que desde luego aquellos que tengan que pedir perdón lo hagan», ha defendido la socialista.

Las tensiones con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se han vuelto a hacer evidentes en este acto dónde no ha estado invitado formalmente, pero al que ha acudido igualmente. En este sentido, Almeida ha querido dejar claro que no se deja fuera a la institución. «Han estado representadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los que aquel día estuvieron trabajando incansablemente. No hay confundir a la delegación del Gobierno con el delegado, que hace siempre declaraciones ofensivas y tiene un comportamiento lamentable», ha justificado el alcalde.

Presente en el acto ha estado también la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que ha recordado que el atentado dejó «una huella imborrable» para todos los españoles, además de asegurar que es un suceso en el que todavía «quedan cuestiones por resolver y que supuso tristemente un giro en la política española».

«Pese a la clase política, la población española y los madrileños supieron estar en un momento muy complicado, anteponiendo al dolor esa dignidad y esa unidad que siempre ha representado el espíritu de la sociedad española», ha reivindicado, a la vez que ha pedido a PSOE y PP que se «bajen de la moqueta y empiecen a pisar todos los barrios».

Más Madrid politiza el acto

A pesar de que se ha destacado la necesidad de centrarse tanto en las víctimas como en la labor de los servicios de emergencias, Más Madrid ha intentado politizar el acto, al igual que lo ha hecho el PSOE lanzando duras críticas contra el PP.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha remarcado la «solidaridad del pueblo madrileño que arrimó el hombro como solo sabe hacer él» para luego asegurar que «desgraciadamente también es un día para recordar las mentiras del PP». «Los populares se pusieron a mirar los intereses de su propio partido y a día de hoy ni siquiera ha pedido perdón», poniendo como ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.