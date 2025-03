La ya ex diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Loreto Arenillas, ha cobrado desde que se dio de baja médica en la Asamblea de Madrid, hace ya 5 meses, casi 15.000 euros. Todo ello teniendo en cuenta que su sueldo en la Cámara de Vallecas era de casi 50.000 euros brutos anuales.

Arenillas firmó su baja el mismo día en que las tres portavoces de Más Madrid, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre la pusieron a los pies de los caballos en una rueda de prensa en la que no asumieron ninguna responsabilidad y la acusaron de haber encubierto los presuntos abusos sexuales de Íñigo Errejón.

Arenillas decidió entonces apartarse de la vida política, sin dejar su escaño, para evitar sanciones de la Asamblea de Madrid por reiteradas ausencias en el pleno y para eludir así su exposición pública tras ser acusada por las portavoces de su partido de no haber comunicado que Errejón se podría haber sobrepasado con una chica en un concierto celebrado en Castellón en el año 2023.

Sin embargo, la historia ha dado un giro de 360 grados. En la tarde de este miércoles, el secretario de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, envió una carta dirigida a la ya ex diputada regional reculando y pidiendo disculpas por haberla acusado de haber encubierto las presuntas agresiones del ex diputado de Sumar.

Tan solo 8 minutos después, Arenillas respondía a esa carta por redes sociales y anunciaba que, ahora sí, dejaba su escaño. Una maniobra que, según fuentes consultadas, podrían responder a un pacto mantenido entre Más Madrid y su ex diputada. Ella deja el escaño y Más Madrid reconoce que Arenillas no fue culpable de encubrimiento.

La conveniencia de Más Madrid en que la ex parlamentaria dejase su escaño responde al interés del partido en volver a tener un grupo completo y no trabajar con un diputado menos. Además, que Arenillas se convirtiera en diputada no adscrita era otra posibilidad, lo que haría que Más Madrid perdiera el liderato de la oposición en la Cámara madrileña pasándole el PSOE por encima.

La presión y el desgaste político también era evidente. Durante estos 5 meses se le ha preguntado reiteradamente a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, si había alguna novedad sobre la baja de su diputada o si iban a tomar alguna medida al respecto. La respuesta siempre fue la misma: «No hay información nueva».

Cruce de cartas

En la carta de Gabriel Ortega a Arenillas, le dice que: «Ni tú, ni Más Madrid somos responsables de dichos hechos, pero sí nos han causado a todos y todas dolor e indignación. Queremos manifestar de forma tajante que consideramos que no has encubierto esas acciones reprobables».

Tras ello, Arenillas ha agradecido a través de sus redes sociales que su partido haya «rectificado y reconocido» que nunca encubrió nada. «Que haya un reconocimiento público y explícito sobre mi honorabilidad me permite seguir avanzando en mi vida y poder, al fin, respirar sin angustia», ha asegurado a través de la red social X.

La ya exdiputada aprovecha la misiva para expresar su apoyo a las víctimas de violencia machista y asegura que «trabaje donde trabaje» seguirá luchando por «erradicar el machismo y contra el patriarcado».

«Después de haberme roto en mil pedazos, tras el dictamen de garantías y la carta de dirección como elementos de reparación, necesito parar y seguir el camino de curarme y recomponerme. Nunca volveré a ser la misma, aunque mi militancia, mis principios y mis valores quedan intactos», concluye.

Fernando García García, número 37 de la lista de Más Madrid, será quien sustituya a Loreto Arenillas en la Cámara regional.