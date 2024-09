Llega a Madrid la exposición oficial de Marvel: entradas, fechas y dónde es

Si eres fan de Marvel y de todo su universo cinematográfico, seguro que estarías encantado de poder vivir en primera persona una de sus aventuras. Un sueño que parece que está próximo a cumplirse ya que llega en breve a Madrid la exposición oficial de Marvel. Un evento sin precedentes que promete sumergir a los asistentes en 85 años de historia de la emblemática «Casa de las Ideas». Desde sus orígenes en 1939 con la publicación de sus primeros cómics asta los éxitos cinematográficos más recientes, «Marvel: Universe of Super Heroes» ofrece una experiencia inmersiva repleta de obras de arte, piezas originales y objetos icónicos que han marcado generaciones.

La exposición abrirá sus puertas en IFEMA el 15 de noviembre, y las entradas estarán disponibles a partir del 1 de octubre. Sin embargo, aquellos que deseen asegurarse su lugar y acceder a precios especiales podrán apuntarse a la lista de espera para una preventa exclusiva que comienza el 24 de septiembre. Una exposición que ningún fan de Marvel, o de los superhéroes en general debe perderse ya que es mucho más que una simple muestra de objetos; es un recorrido por la evolución de uno de los universos más influyentes del entretenimiento moderno. «Marvel: Universe of Super Heroes» no sólo presenta más de 200 piezas originales, incluidas algunas nunca antes vistas, sino que también ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar decorados temáticos y escenarios interactivos que transportan a los asistentes directamente a los mundos de los cómics y las películas. Los fans podrán ver de cerca los primeros cómics de Marvel, contemplar ilustraciones originales y admirar trajes auténticos utilizados en películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), como el traje de Iron Man y el escudo del Capitán América. Es una oportunidad única para apreciar la magnitud de la influencia de Marvel en la cultura pop global.

Llega a Madrid la exposición oficial de Marvel

La exposición oficial de Marvel ha recorrido con éxito otros países como Estados Unidos y Suiza, y ahora llega a España con la promesa de conquistar a un público apasionado por los superhéroes. «Marvel: Universe of Super Heroes» se presenta no sólo como una retrospectiva de las historietas y los personajes más emblemáticos, sino también como un tributo a la capacidad de Marvel de conectar con sus seguidores a través de las décadas. Además, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia sonora inmersiva creada por Lorne Balfe, reconocido compositor de bandas sonoras de películas de Marvel como «Viuda Negra», que añadirá un toque emocional a cada paso del recorrido. Esta exposición no sólo celebra la historia de Marvel, sino que también invita a los fans a vivirla en primera persona, permitiéndoles ser parte de este fascinante universo.

Entradas y fechas de la exposición

Las entradas para la exposición de Marvel en Madrid se pondrán a la venta el 1 de octubre, pero los más entusiastas podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del 24 de septiembre. Para ello, es necesario apuntarse a la lista de espera, lo que también permitirá beneficiarse de precios especiales. La exposición estará abierta desde el 15 de noviembre y se podrá visitar de martes a domingo, en horario de 10:00 a 21:00, con una duración estimada de unos 60 minutos por visita. Esta exhibición está pensada para todos los públicos y es accesible para personas con movilidad reducida, asegurando que nadie se quede sin la oportunidad de disfrutar de esta inmersión en el mundo Marvel.

Qué ver en «Marvel: Universe of Super Heroes»

Marvel: Universe of Super Heroes ofrece un recorrido por 85 años de aventuras, emoción y legado. Entre las más de 200 piezas originales, se incluyen cómics históricos, trajes auténticos, ilustraciones y documentos que detallan la evolución de los superhéroes más queridos. Los visitantes podrán ver el escudo del Capitán América utilizado en «Avengers: Endgame», el martillo de Thor de «Thor: The Dark World», y el emblemático Walkman de Star-Lord de «Guardianes de la Galaxia». La exposición también presenta estatuas de tamaño real de personajes como Hulk, decorados temáticos como el laboratorio de Tony Stark y la Dimensión Espejo de Doctor Strange, y espacios interactivos para fotografiarse con sus héroes favoritos. Todo está diseñado para que los asistentes no solo contemplen la historia de Marvel, sino que la vivan y la sientan de cerca.

Cómo llegar a IFEMA

IFEMA se encuentra en Madrid, en la Avenida del Partenón, 5. Es fácilmente accesible tanto en transporte público como en coche. La forma más cómoda de llegar es utilizando la línea 8 del metro, que conecta con la estación de Feria de Madrid, situada a pocos minutos a pie de los pabellones de exposición. También hay varias líneas de autobús que paran en las inmediaciones, como la 112, 122 y 828. Si se opta por ir en coche, IFEMA dispone de amplios aparcamientos, aunque es recomendable llegar con antelación, especialmente en días de gran afluencia. La ubicación privilegiada y la excelente conexión con el transporte público hacen que llegar a esta exposición sea tan sencillo como emocionante. ¡No te lo pierdas y vive la experiencia Marvel en Madrid!.