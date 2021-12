El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado al secretario general de Vox y portavoz en el Consistorio de la capital, Javier Ortega Smith, que la líder de su formación en Madrid, Rocío Monasterio, se reunió con la presidenta del región, Isabel Díaz Ayuso, para cerrar un acuerdo para aprobar los Presupuestos autonómicos. Lo ha hecho de una forma peculiar en las redes sociales después de que Ortega Smith haya afirmado que no piensa sentar con Almeida «en un despacho a puerta cerrada al trapicheo político como ha hecho con los comunistas».

Almeida busca el apoyo de Vox en el Ayuntamiento para sacar los Presupuestos de 2022. Ortega Smith, por su parte, acusa al alcalde de la capital de querer romper las negociaciones. «No vamos a hacer la foto que él espera de que hemos roto las negociaciones», ha afirmado el dirigente de Vox este martes en una entrevista concedida a Servimedia.

«En el tema de los Presupuestos no quiero de ninguna manera que haya un solo madrileño que piense que con nosotros se ha llegado a algún tipo de acuerdo por detrás. Los Presupuestos se publican, los plenos donde se debaten son públicos, todo el mundo lo puede seguir y es ahí donde debatimos y hablamos. No en un despacho a puerta cerrada o en la parte trasera de un restaurante. Eso es lo que decimos, transparencia, luz y taquígrafos. Los madrileños merecen el respeto, la transparencia y la claridad que otros no quieren darle.», ha sostenido Javier Ortega Smith.

El pacto de Ayuso con Vox

José Luis Martínez-Almeida le ha recordado a Javier Ortega Smith el pacto al que llegó Vox con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2022. El acuerdo fue compuesto por 13 puntos, entre los que se incluye la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, del Bachillerato y de la Formación Profesional o la concesión de avales para la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años. El pacto recogía también una auditoría de todas las subvenciones concedidas en los últimos años por el Gobierno regional, como los concedidos a los centros de mena de la comunidad.

Rocío Monasterio explicó también que su acuerdo con Ayuso incluye que Vox vote en contra de todas las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid: Más Madrid, PSOE y Podemos. Esto sacaría adelante las cuentas públicas de la región. «Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid», defendió Monasterio.