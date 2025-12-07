Giro en la tasa de basuras: así puedes conseguir el descuento del 30% y tienes poco tiempo para solicitarlo

Los vecinos de Fuenlabrada tienen una oportunidad única: conseguir una reducción del 30 % en la tasa de basuras del próximo año 2026. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de la localidad que busca premiar las buenas prácticas medioambientales y al mismo tiempo incentivar el reciclaje y el uso responsable de los recursos. La fecha límite para realizar todos los trámites necesarios es el 31 de diciembre de 2025.

El cobro de la tasa de basuras está estrechamente vinculado con los costes derivados de la recolección, transporte y tratamiento de los residuos, por lo que la participación activa en los puntos limpios contribuye a reducir estos costes. Como explica la concejala Soledad Martín, «este compromiso con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad tiene una gran importancia porque contribuye a rebajar significativamente los costes del servicio de gestión de residuos y, por lo tanto, el importe de la tasa que debemos repartir, proporcionalmente, entre las familias, los comercios y las empresas del municipio».

Descuento del 30% en la tasa de basuras

El procedimiento para acogerse a la bonificación es sencillo. En primer lugar, los vecinos deben acudir a un punto limpio, ya sea fijo o móvil, y depositar residuos que estén catalogados como aptos para reciclaje antes del 31 de diciembre de 2025: aerosoles, aceite usado de coche o de cocina, cartón, cápsulas de café, colchones, electrodomésticos pequeños como microondas o tostadoras, escombros de reparaciones domiciliarias, envases metálicos o plásticos contaminados, madera de muebles, palés y tablas…

Una vez allí, se debe validar el código QR que el Ayuntamiento envía a cada hogar mediante una carta. Este código es personal y específico para la bonificación de 2026. Si la carta no llega al buzón o se extravía, se puede solicitar un duplicado contactando con [email protected] o llamando al teléfono 916497056.

En 2025, 43.300 domicilios solicitaron la bonificación del 30 % en la tasa de basuras, lo que representó aproximadamente el 65 % de los hogares sujetos a esta medida. Para 2026, ya se han registrado 18.500 domicilios que han completado el proceso en los puntos limpios móviles, lo que corresponde a más del 27 % de los hogares.

Puntos Limpios

En Fuenlabrada, el Punto Limpio fijo se encuentra en la calle Canario esquina con avenida de la Cantueña y está abierto todos los días del año, salvo el 25 de diciembre y 1 de enero. Su horario de verano (1 de julio a 31 de agosto) es de 8:30 a 13:30 horas, mientras que en invierno funciona de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, permitiéndose el acceso hasta 15 minutos antes del cierre. Solo pueden acceder vecinos del municipio con DNI o certificado de empadronamiento.

Además, hay Puntos Limpios móviles distribuidos por toda la ciudad con horarios de mañana y tarde según la temporada. En verano, operan de 8:00 a 13:00 horas; en invierno, por la mañana de 9:00 a 13:45 y por la tarde de 15:00 a 19:30 horas en ubicaciones específicas. Los puntos móviles se ubican así:

Lunes: c/ Castilla La Vieja con c/ Cáceres (mañanas) y c/ Gazaperas junto a Mercadona (mañanas y tardes).

Martes: Parque Miraflores (mañanas) y c/ Grecia 27 (mañanas y tardes).

Miércoles: Avda. Cantabria esquina c/ Burgos (mañanas y tardes) y c/ Comunidad de Madrid con c/ Extremadura (mañanas).

Jueves: c/ Gabriel Falopio con av. Hospital (mañanas y tardes) y c/ Habana con av. de los Andes (mañanas).

Viernes: c/ Castilla la Nueva con c/ Teruel (mañanas) y c/ Leganés 44 (mañanas y tardes).

Sábado: c/ Dinamarca 4 (mañanas) y c/ Venezuela con c/ Colombia (mañanas).

Domingo: Av. Pablo Iglesias frente al Centro Comercial Loranca (mañanas) y c/ Italia junto a glorieta con c/ Rumanía (mañanas).

En el Punto Limpio Fijo se aceptan escombros de reparaciones domiciliarias (máx. 1 m³), voluminosos como muebles, enseres, persianas o somieres, colchones, maderas (muebles, palés, tablas y cajas), metales y chatarra (fontanería, bicicletas, radiadores), ropa y textiles, neumáticos de motos, bicis y coches sustituidos por el vecino, pilas (alcalinas, salinas y botón), radiografías, tubos fluorescentes y otras lámparas, aerosoles y aerosoles vacíos, aceite de cocina usado (preferiblemente en botella de plástico), aceite usado de coche o mineral (garrafa máx. 5 L), envases contaminados (metálicos o plásticos vacíos, aceites, disolventes, pinturas o pesticidas), filtros de aceite con restos de aceite mineral, baterías de plomo de vehículos y acumuladores, electrodomésticos y aparatos electrónicos grandes, electrodomésticos y aparatos electrónicos pequeños (menos de 50 cm), pintura, barnices y disolventes en envases con restos, absorbentes y trapos contaminados (serrín, sepiolita, papel), tintas y tóner, y cápsulas de café de aluminio o plástico.

Por su parte, los Puntos Limpios Móviles reciben únicamente los residuos pequeños: ropa y textiles en bolsa de plástico, pilas, radiografías, tubos fluorescentes y otras lámparas, aerosoles y aerosoles vacíos, aceite de cocina usado, aceite usado de coche o mineral (garrafa máx. 5 L), envases contaminados, electrodomésticos y aparatos electrónicos pequeños (menos de 50 cm), pintura, barnices y disolventes con restos, tintas y tóner, y cápsulas de café.

En resumen, para los vecinos de Fuenlabrada, la oportunidad de pagar un 30 % menos en la tasa de basuras para 2026 está al alcance de la mano.