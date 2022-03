Hoy es el Día Mundial de la Tortilla, un plato imprescindible en nuestra gastronomía y que es de esos que entra bien a cualquier hora, tanto frío como caliente, y que podrías comer todos los días que nunca llegarías a aborrecerlo. Hoy te mostramos dónde disfrutar de los mejores pinchos de tortilla de patatas en Madrid al mejor precio y celebrar así por todo lo alto el día tan especial de este plato típico español conocido en todo el mundo.

La tortilla de patatas no sólo es un clásico de nuestra gastronomía, también es uno de esos platos que puedes personalizar con diferentes ingredientes para no comerla siempre de la misma manera si es que no quieres. Con o sin cebolla, con chorizo, con jamón serrano, con atún, con aceitunas… realmente hay infinidad de posibilidades para combinar si quieres ir más allá de la clásica.

Estos son los mejores pinchos de tortilla de patatas en Madrid

La Ardosa : esta taberna es todo un clásico en la capital, abierta desde el año 1892 y situada en la C/ Colón, 13. Su tortilla especial es poco cuajada, tanto con cebolla como sin ella. Mención especial también para sus croquetas.

: esta taberna es todo un clásico en la capital, abierta desde el año 1892 y situada en la C/ Colón, 13. Su tortilla especial es poco cuajada, tanto con cebolla como sin ella. Mención especial también para sus croquetas. Casa Dani : está en el Mercado de La Paz y es otro de los lugares clásicos para comerte una buena tortilla de patatas en Madrid. Su especialidad es hacerla muy jugosa en sartenes de hierro fundido y con los huevos de uno de los puestos del mercado.

: está en el Mercado de La Paz y es otro de los lugares clásicos para comerte una buena tortilla de patatas en Madrid. Su especialidad es hacerla muy jugosa en sartenes de hierro fundido y con los huevos de uno de los puestos del mercado. Barrutia y el 9 : ubicado en la C/ Santa Teresa, 9. Es un pequeño local que, a pesar de no ser tan famoso por su tortilla como sí lo son otros, sí lo es por su especialidad: una jugosa tortilla coronada con trufa negra.

: ubicado en la C/ Santa Teresa, 9. Es un pequeño local que, a pesar de no ser tan famoso por su tortilla como sí lo son otros, sí lo es por su especialidad: una jugosa tortilla coronada con trufa negra. Sylkar : ubicado en la C/Espronceda, 17. Su especialidad es dejar la tortilla jugosa, con o sin cebolla, pero tan poco cuajada que cuando la partes se mueve por todo el plato.

: ubicado en la C/Espronceda, 17. Su especialidad es dejar la tortilla jugosa, con o sin cebolla, pero tan poco cuajada que cuando la partes se mueve por todo el plato. Pez Tortilla : tiene varios locales ubicados en C/ Pez, 36 – C/Cava Baja, 42 y C/Espoz y Mina, 13, lo cual es una clara señal del éxito de su propuesta. Sus pinchos son de un tamaño bastante generoso y a muy buenos precios, con especialidad en tortillas y croquetas. Especialmente recomendables sus tortilla con cebolla, trigueros con puerros, queso azul con nueces o pulpo a la gallega. ¡Espectaculares!.

: tiene varios locales ubicados en C/ Pez, 36 – C/Cava Baja, 42 y C/Espoz y Mina, 13, lo cual es una clara señal del éxito de su propuesta. Sus pinchos son de un tamaño bastante generoso y a muy buenos precios, con especialidad en tortillas y croquetas. Especialmente recomendables sus tortilla con cebolla, trigueros con puerros, queso azul con nueces o pulpo a la gallega. ¡Espectaculares!. La Penela – Ocafú : cuentan con varios locales y es un bar gallego en el que se elabora la famosísima tortilla de Betanzos, que te la comes con cuchara de la explosión de huevo que sale de su interior al estar muy poco cuajada.

: cuentan con varios locales y es un bar gallego en el que se elabora la famosísima tortilla de Betanzos, que te la comes con cuchara de la explosión de huevo que sale de su interior al estar muy poco cuajada. Taberna y Media : ubicado en Lope de Rueda, 30. Una de las mejores tabernas para disfrutar de los mejores pinchos de tortilla de patatas en Madrid, y además bien diferente ya que su especialidad tiene un ingrediente que no se suele ver mucho en las tortillas: ¡callos!. Muy picaditos y suaves, una combinación espectacular.

: ubicado en Lope de Rueda, 30. Una de las mejores tabernas para disfrutar de los mejores pinchos de tortilla de patatas en Madrid, y además bien diferente ya que su especialidad tiene un ingrediente que no se suele ver mucho en las tortillas: ¡callos!. Muy picaditos y suaves, una combinación espectacular. Taberna Pedraza : ubicado en la C/Recoletos, 4. Otra taberna de éxito gracias a sus típicas comidas, y en este caso también elaboran la mítica tortilla de Betanzos, siempre con huevos de corral.

: ubicado en la C/Recoletos, 4. Otra taberna de éxito gracias a sus típicas comidas, y en este caso también elaboran la mítica tortilla de Betanzos, siempre con huevos de corral. Juana La Loca: ubicado en la Plaza Puerta de Moros, 4. Este bar de tapas es todo un clásico los domingos por la mañana, aunque cualquier día es increíblemente perfecto para ir a comer cualquiera de sus pinchos. Su especialidad con la tortilla es hacerla poco cuajada y con cebolla confitada, lo que le da un toque extra de sabor y una textura increíble.

No cabe duda de que cualquiera de estos establecimientos es un acierto si lo que buscas es un pincho de tortilla que se convierta en toda una experiencia gastronómica.