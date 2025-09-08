Conciertos de las Fiestas de Majadahonda: artistas, fechas, dónde son y precio de las entradas

Del 12 al 21 de septiembre se celebran las Fiestas de Majadahonda, en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, patrón de la ciudad y aunque el programa está cargado de actividades y eventos que nadie se quiere preparado, son los conciertos los que generan una mayor expectación. El Ayuntamiento de Majadahonda ha preparado una serie de propuestas para todos los gustos, y que se repartirán entre el Parque de Colón y el Recinto Ferial.

Tendremos nombres reconocidos como el de Rozalén, Coque Malla o Álex Ubago, pero los conciertos de las Fiestas de Majadahonda, tendrán también la presencia de orquestas, Djs y actuaciones que están dedicadas al recuerdo, como por ejemplo un tributo a ABBA. Conozcamos entonces a continuación, todos los detalles de quién actúa en las Fiestas de Majadahonda, la fecha de los conciertos, el precio de las entradas y cómo comprar, si es que se debe pagar algo por poder asistir a alguna de estos eventos. Toma nota, que te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Quién actúa en las Fiestas de Majadahonda

La programación musical es de lo más variada y para todos los gustos. Estos son todos los nombres de quienes actúan en estas fiestas:

Orquesta La Misión (viernes 12, Parque de Colón): espectáculo de gran formato, montaje escénico muy potente y repertorio para no parar de bailar.

(viernes 12, Parque de Colón): espectáculo de gran formato, montaje escénico muy potente y repertorio para no parar de bailar. Álex Ubago (sábado 13, Parque de Colón): uno de los cantautores más reconocibles del pop español. Presentará Galerna y repasará clásicos como A gritos de esperanza o Sin miedo a nada. Tras él, Orquesta Anaconda , con luz, sonido y rock para rematar la noche.

(sábado 13, Parque de Colón): uno de los cantautores más reconocibles del pop español. Presentará Galerna y repasará clásicos como A gritos de esperanza o Sin miedo a nada. Tras él, , con luz, sonido y rock para rematar la noche. Tributo ABBA (jueves 18, Parque de Colón): banda tributo con los grandes éxitos del mítico grupo sueco; Dancing Queen, o Mamma Mia.

(jueves 18, Parque de Colón): banda tributo con los grandes éxitos del mítico grupo sueco; Dancing Queen, o Mamma Mia. Paula Mattheus (viernes 19, Parque de Colón): pop con emoción y letras directas. Después, Orquesta La Brújula , que convierte la plaza en una verbena moderna.

(viernes 19, Parque de Colón): pop con emoción y letras directas. Después, , que convierte la plaza en una verbena moderna. Orquesta Panorama (viernes 19, Recinto Ferial): referencia absoluta en España por producción, voces y coreografías. Tras el show, DJ Superlópez para alargar la noche.

(viernes 19, Recinto Ferial): referencia absoluta en España por producción, voces y coreografías. Tras el show, para alargar la noche. Coque Malla (sábado 20, Parque de Colón): celebra 40 años de carrera; repertorio lleno de canciones conocidas por todos. Luego actuará la Orquesta Maxims .

(sábado 20, Parque de Colón): celebra 40 años de carrera; repertorio lleno de canciones conocidas por todos. Luego actuará la . Rozalén (sábado 20, Recinto Ferial): una de las grandes voces del país cantará éxitos como Girasoles o Comiéndote a besos y temas de su último trabajo, El abrazo. El cierre lo pone DJ Miguel Dejota .

(sábado 20, Recinto Ferial): una de las grandes voces del país cantará éxitos como Girasoles o Comiéndote a besos y temas de su último trabajo, El abrazo. El cierre lo pone . Inazio (domingo 21, Parque de Colón): indie folk con sensibilidad poética.

Fecha de los conciertos

Para que puedas organizarte, aquí va el calendario con horas y escenarios. Todo lo musical se concentra entre Parque de Colón y Recinto Ferial:

Viernes 12 de septiembre · 23:00–02:00 · Orquesta La Misión — Parque de Colón.

— Parque de Colón. Sábado 13 de septiembre · 22:00 · Álex Ubago — Parque de Colón.. 23:30 · Orquesta Anaconda — mismo escenario.

— Parque de Colón.. — mismo escenario. Jueves 18 de septiembre · 22:00 · Tributo ABBA — Parque de Colón.

— Parque de Colón. Viernes 19 de septiembre · 22:00 · Paula Mattheus — Parque de Colón. ~23:15 · Orquesta La Brújula — misma plaza.

— Parque de Colón. — misma plaza. Viernes 19 de septiembre · 22:00–01:00 · Orquesta Panorama — Recinto Ferial. Desde 01:00 · DJ Superlópez — mismo recinto.

— Recinto Ferial. — mismo recinto. Sábado 20 de septiembre · 22:00 · Coque Malla — Parque de Colón. 23:45 · Orquesta Maxims — misma plaza.

— Parque de Colón. — misma plaza. Sábado 20 de septiembre · 22:00 · Rozalén — Recinto Ferial. ~23:30 · DJ Miguel Dejota — mismo recinto.

— Recinto Ferial. — mismo recinto. Domingo 21 de septiembre · 21:00 · Inazio — Parque de Colón.

Precio de las entradas y cómo comprar

Aquí, lo más importante: todos los conciertos programados para las fiestas serán gratuitos para las personas empadronadas en Majadahonda, igual que el año pasado. Para acceder, el Ayuntamiento ha habilitado un enlace de reserva desde el que podrás conseguir tus invitaciones. Es la vía oficial y la que te garantiza el acceso sin complicaciones.

¿Qué te recomendamos? Dos cosas muy sencillas: primero, tener a mano tus datos de empadronamiento (suele pedirse verificación en el proceso de reserva); segundo, entrar solo en el canal que se ha habilitado y hacerlo pronto (tienes tiempo hasta el 11 de septiembre) porque las invitaciones para conciertos como el de Rozalén vuelan. Entra en la web proporcionada, selecciona el concierto y sigue los pasos. Guardar el QR o la confirmación en el móvil te ahorrará esperas el día del evento.

Si vienes de fuera o no estás empadronada, el Ayuntamiento ha informado que la venta de las entradas para quienes no sean del municipio se habilitará en el mismo enlace a partir del 12 de septiembre.

Qué conciertos son gratis en Majadahonda

Tal y como hemos mencionado, y según ha comunicado el Ayuntamiento, todos los conciertos de estas fiestas son gratuitos para empadronados. Eso incluye:

La Misión (12 sep, Parque de Colón).

(12 sep, Parque de Colón). Álex Ubago y Orquesta Anaconda (13 sep, Parque de Colón).

y (13 sep, Parque de Colón). Tributo ABBA (18 sep, Parque de Colón).

(18 sep, Parque de Colón). Paula Mattheus y La Brújula (19 sep, Parque de Colón).

y (19 sep, Parque de Colón). Orquesta Panorama y DJ Superlópez (19 sep, Recinto Ferial).

y (19 sep, Recinto Ferial). Coque Malla y Maxims (20 sep, Parque de Colón).

y (20 sep, Parque de Colón). Rozalén y DJ Miguel Dejota (20 sep, Recinto Ferial).

y (20 sep, Recinto Ferial). Inazio (21 sep, Parque de Colón).

Además de ser gratis para empadronados, recuerda que los conciertos del Parque de Colón están en pleno centro (perfectos si quieres combinar música con tapeo por la zona) y que los del Recinto Ferial admiten montajes de gran formato, ideales para las orquestas y los shows con más despliegue técnico. En ambos casos, te conviene llegar con tiempo, revisar los accesos señalizados y llevar la reserva lista en el móvil.