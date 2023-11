Cajas y cajas de fruta llegan a Sol en apoyo a Ayuso tras llamar «hijo de puta» a Sánchez

Lo que empezó como un goteo este jueves se ha convertido ya en un torrente: las cajas y cajas de fruta en apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no dejan de llegar a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico, después de que esta llamara entre dientes «hijo de puta» a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

«Me gusta la fruta». Lo que empezó casi como una broma se ha convertido en el nuevo eslogan contra el sanchismo acuñado no sólo por dirigentes del Partido Popular -este viernes se ha sumado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Pleno del Ayuntamiento- sino por los madrileños que no han dudado en mandarle cajas de fruta a Díaz Ayuso.

Todo comenzaba este miércoles durante la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez. El socialista, en su turno de palabra en la tribuna de oradores de la Cámara Baja, acusó a la presidenta madrileña de «corrupción», a lo que esta, que se encontraba como invitada en el Hemiciclo, masculló para sus adentros «hijo de puta», algo que captaron las cámaras.

El equipo de la jefa de Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre qué había dicho exactamente, puesto que las imágenes eran inaudibles, comenzaron a ironizar con que había dicho «me gusta la fruta». Poco después reconocían que ese insulto era «lo mínimo» que merecía Sánchez tras arremeter contra la presidenta y su familia en su investidura. Pero la frase «me gusta la fruta» ya había comenzado a correr como la pólvora.

Y este jueves, la propia presidenta madrileña terminaba de consagrar el que ya se ha convertido en nuevo grito contra Sánchez. Después de que el líder el PSOE en Asamblea de Madrid, Juan Lobato, le exigiera pedir perdón a Sanchez por el insulto, Ayuso no sólo no lo hacía, sino que insistía: «Sí, lo dije, me gusta la fruta».

«El presidente del Gobierno, con todo el abuso de poder, usó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, para difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes que tragan con todo harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, ‘me gusta la fruta’», lanzaba desde el Pleno Isabel Díaz Ayuso.

A continuación, Isabel Díaz Ayuso opinaba que si ella insultara a la familia de Juan Lobato desde la tribuna de oradores de la Cámara autonómica, lo mínimo que esperaría que él dijera es «me gusta la fruta». «La señora Mónica García me dijo hace poco ‘mongola’ y yo no dije nada porque entendí que dijo ‘me mola’, el señor Padilla hace poco dijo ‘facha’ y yo entendí ‘qué pacha’», siguió ironizando la presidenta.

«Querrán que yo a Pedro Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso, pero es que resulta que el presidente del Gobierno dijo ayer que va a levantar un muro para fabricar dos Españas, una contra la otra», criticaba Ayuso que insistía que si pretenden que «alabe» a Pedro Sánchez cuando está «literalmente hundiendo a España, se equivocan». «A mí, desde luego, me gusta la fruta», concluía.