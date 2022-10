Ayuso tilda a Mónica García de «reina de los bulos» y se los echa en cara uno a uno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definido a la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, como «la reina de los bulos». Ayuso ha recordado, entre otros, el bulo de «la agresión homófoba en Malasaña», en alusión al joven que simuló haber sido víctima de una agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña y que fue finalmente condenado por inventárselo todo. Esta falsedad fue jaleada por Mónica García y el resto de su formación, y a día de hoy todavía no han pedido perdón.

La dirigente de Más Madrid ha acusado a Ayuso de «esparcir mentiras» durante su mandato. Ha ocurrido este jueves durante la Sesión de Control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. «Le da tiempo a lanzar 96 más antes de las elecciones», ha afirmado García durante su intervención.

En su respuesta, la presidenta madrileña le ha recordado a García todos los bulos que ha ido difundiendo desde que llegó a la Cámara Regional. «Me habla usted de los bulos, señoría. El activista que criticaba las residencias, con un historial de insultos, comentarios racistas e improperios homófobos y amenazas de muerte, bien que lo jaleaban ustedes», ha señalado Ayuso.

«Jalean al que primero se pone una camiseta verde y luego aparece con una bata blanca en los medios donde hay activismo puro para decir cómo está la situación. La mujer que estaba en un programa de televisión porque no ayudábamos con la vivienda en realidad hacía negocios con pisos okupados. El sindicalista que salía en televisión denunciado la sanidad madrileña decía ser enfermero y al final era de los suyos», ha recordado la dirigente del PP.

«Navajitas»

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso también ha recordado la falsedad de las «navajitas durante la pandemia», en alusión a la carta con una navaja aparentemente ensangrentada que un enfermo de esquizofrenia le mandó a la ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, días antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid de mayo de 2021.

«Bulos como cuando dijeron que no había estado en la Cumbre de la OTAN en Madrid, cuando el presidente del Gobierno no invitó ni siquiera a Ifema gestionada por la Comunidad no nos invitó ni siquiera a Ifema, gestionada por la Comunidad. Bulo con el de la viruela del mono en el metro, bulo con las navajitas durante la pandemia, bulo con las mascarillas FPP2 que no eran adecuadas por ser demasiado buenas o los bulos contra el Zendal. Y su favorito, el de la agresión homófoba en Malasaña. La reina de los bulos, usted», ha apostillado la presidenta de la Comunidad de Madrid.