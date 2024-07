Ayuso sobre los triunfos de España y Alcaraz: «No se alegran los socios de Sánchez»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado al tenista Carlos Alcaraz y a la selección española de futbol por sus victorias en Wimbledon y en la Eurocopa. «España es uno de los mejores equipos que hemos tenido nunca y simboliza, al igual que Alcaraz, el futuro». Ayuso ha reconocido este lunes que le emocionó ver las calles y plazas del país llenas de ciudadanos celebrando la victoria de España en la Eurocopa, y lo contrapuso «al guerracivilismo, nacionalismos, luchas de clases o ingeniería social» de Pedro Sánchez. «Basta fijarse en quienes no se alegran para darse cuenta de dónde está el peligro, y resulta que son los socios de Sánchez», ha recordado la líder regional antes de dar su enhorabuena al tenista y a la selección nacional de fútbol.

Ley de extranjería

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, también se ha referido a la situación que vive el país en materia de inmigración. Ayuso considera que la reforma de la Ley de Extranjería, que ha registrado PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, es «una tomadura de pelo» y ha acusado al Gobierno de tratar a los migrantes «como muebles o como números» para quitarse «el lío» antes de «irse de vacaciones».

Durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid, que se ha celebrado en Leganés, Ayuso ha sostenido que el Gobierno de Sánchez lo que busca es «la foto para después dejarles abandonados». «Lo que nosotros defendemos es que no podemos afrontar llegadas masivas por inacción del Gobierno porque eso no integra, eso no ayuda en absoluto», ha remarcado.

La presidenta regional ha defendido que Madrid «es una región de apertura» y «de mestizaje» y por ello lo que reivindican es que «la inmigración tiene que ir de la mano de la ley y de la integración». «Integrar no es repartir, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez», ha señalado Ayuso para a continuación, incidir en que «detrás de cada persona que emigra y que viene a vivir a España jugándose la vida hay una circunstancia personal, hay un nombre, un apellido» y un origen, los cuales deben conocer los gobiernos.

Para Ayuso, las fronteras han de protegerse y hay que procurar «unos equilibrios». En este punto, ha destacado el trabajo que realizan en la Comunidad de Madrid «desde hace ya muchísimos años atendiendo a miles de inmigrantes, de personas que han dejado su tierra, su familia, para labrarse un futuro mejor».

Vox

Sobre la decisión de Vox de romper los pactos de gobierno que mantenía con el PP en las Comunidades autónomas, Ayuso ha dicho que, «de manera inexplicable, se ha autoimpuesto un cordón sanitario en el momento menos oportuno». «Tenemos buena relación en la mayoría de nuestros gobiernos de coalición donde se está desarrollando un trabajo positivo. En algunos sitios, la convivencia se está haciendo difícil pero quiero recordar que el enemigo es el Gobierno de Sánchez y pido que eso no se olvide», ha concluido la presidenta.