La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retado este miércoles tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Fiscalía Europea a demostrar su «culpabilidad» respecto a los supuestos delitos cometidos en relación con un contrato de emergencia de compra de mascarillas vinculado con su hermano porque, ha aseverado, «no la hay». «¿Por qué este caso se investiga y otros no? Yo creo que es una guerra política para intentar desgastarme», ha manifestado.

Díaz Ayuso se ha reunido hoy en Bruselas con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y, al término del encuentro en declaraciones a los periodistas, ha mostrado su perplejidad por la «guerra» desatada entre Fiscalías para investigarla.

«Yo creo que nunca había sucedido algo así. Hay una guerra entre fiscalías. Hay un desconocimiento por completo de qué sucede ahí. No sé qué hacer. Lo que sí sé es que está todo bien, que está todo correcto y que no hay caso», ha manifestado la presidenta madrileña después de que este martes la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, fiscal de la Gürtel colocada por Pedro Sánchez, haya criticado la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa. «No se ajusta a la legislación de la Unión Europea», ha afirmado.

Ayuso ha insistido en que «no hay nada irregular» en ese contrato y ha subrayado que «la Comunidad de Madrid es ajena a esa guerra entre fiscalías». La presidenta ha reconocido que tiene sensación de «indefensión» porque no sabe «quién opina el qué, en qué lugar…».

«Nosotros tenemos todo conforme a derecho, todo está bien y si alguien nos pide más información, actuaremos como lo hicimos al comienzo de toda esta historia, cuando la Fiscalía solicitó que le informáramos, lo que hicimos en tiempo y forma», ha explicado, al tiempo que ha opinado que «como no hay caso» parece que «ha habido interés en prolongarlo, en erosionar políticamente».

Interrogada sobre si la presidenta del Parlamento Europeo o alguno de los comisarios con los que se reunió este martes le han preguntado sobre el caso, Ayuso ha señalado que no y ha lanzado que «es un asunto que la gente ni comprende» ni cree que tenga «tanta trascendencia».

«Lo he dicho estos días un poco en broma, pero yo ya no sé a qué institución elevar esto», ha recordado antes de preguntarse por qué no se investigan los «miles y miles de contratos que ha habido durante todo el tiempo de pandemia».

«A mí lo que me importa es que los ciudadanos sepan que no he utilizado un solo euro de dinero público ni un solo minuto de mi vida en favorecer a nadie. Que las cosas se han hecho bien y que los momentos más difíciles de la pandemia, el gobierno actuó correctamente. Y como sé que ese es el final, pues estoy tranquila», ha concluido.

Ayuso ha indicado que «no se trata a todos los políticos igual». «De muchos políticos no se sabe ni siquiera quienes son sus hermanos. Y a mí y a mi entorno se nos ha fiscalizado de arriba a abajo en algunos momentos, además de manera interesada y falsa», ha lamentado.

Medalla a Zelensky

Por otra parte, Díaz Ayuso ha informado a la presidenta del Parlamento Europeo de que la Comunidad de Madrid va a entregar este año su Medalla Internacional al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, «en reconocimiento a su defensa por la libertad de todos, especialmente de Europa y de su pueblo».

Ayuso también se ha reunido con el grupo español del Partido Popular en el Parlamento, con quien ha compartido su «preocupación por la falta de conocimiento a cerca de la gestión de fondos europeos» y han debatido sobre de qué manera se puede «reorientar» para hacer frente «a todas las crisis sobrevenidas». Por un lado, la de los desplazados ucranianos y por otro, la de los precios de la energía «que están ahora mismo arruinando a todos los españoles».