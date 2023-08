Ayuso se reunirá con Monasterio, Lobato, García y Díaz-Pache antes del primer Pleno en la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea -Rocío Monasterio (Vox), Mónica García (Más Madrid), Juan Lobato (PSOE) y Carlos Díaz-Pache (PP)- el próximo 11 de septiembre en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico, porque «el intercambio de posturas, ideas e inquietudes siempre es positivo para todos».

Desde su primera legislatura al frente del Ejecutivo, en 2019, Ayuso ha realizado siempre esta ronda de contactos con los líderes de la oposición madrileña antes del inicio del periodo de sesiones en la Cámara autonómica, que este año arrancará el próximo 14 de septiembre con el primer Pleno ordinario del nuevo curso.

«Los madrileños valoran que seamos capaces de establecer un diálogo entre los distintos grupos parlamentarios», ha esgrimido la presidenta en la carta que ha mandado a todos los portavoces para convocarles a esa ya tradicional cita post veraniega en la Puerta del Sol.

La primera en citarse con Ayuso será Monasterio, seguida de Lobato, ambos por la mañana, mientras que García y Díaz-Pache serán recibidos por la presidenta por la tarde.

Esta va a ser la primera legislatura en la que Isabel Díaz Ayuso goce de mayoría absoluta en la Asamblea, lo que le va a facilitar la labor legislativa sin tener que depender de ninguno de los otros grupos. En este sentido, uno de los primeros objetivos de los populares va a ser sacar adelante los Presupuestos para el año 2024, algo que no pudieron hacer en 2023 por no contar con los votos suficientes en el Hemiciclo y no tener el apoyo de ningún grupo de la oposición.

Por un escaso margen de votos frente al PSOE, esta legislatura Mónica García volverá a ser la líder de la oposición, con 27 escaños, los mismos con los que cuenta Juan Lobato, mientras que los de Rocío Monasterio sumaron 11 parlamentarios en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo. El resultado de esos comicios dejó fuera de la Asamblea a Podemos, por lo que esta XIII legislatura va a contar con un grupo menos en la Cámara.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha dado inicio al curso político este jueves en Collado Villalba, en un acto en el que ha estado acompañada por el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, así como los diputados autonómicos y alcaldes de la región. En ese encuentro, la presidenta ha dado su respaldo al líder nacional, que se someterá a la investidura los próximos 26 y 27 de septiembre, al que ha definido como «la garantía de que España no se desguace por cuatro votos».