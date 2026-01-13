Ayuso refuerza su compromiso con la violencia de género y amplía el presupuesto en los centros de víctimas

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, ha incrementado un 12,4% la inversión destinada a cuatro centros residenciales dirigidos a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años víctimas de violencia de género, tanto en el ámbito familiar o de pareja.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado hoy los Centro Número 1 y 5 situados en Madrid que, además de alojamiento, ofrecen apoyo integral, formación y orientación para favorecer la autonomía personal y laboral de sus usuarias. A lo largo del pasado año, estos centros prestaron apoyo a 64 mujeres.

Dávila ha destacado el trabajo que desarrollan estos recursos, donde las jóvenes «encuentran un espacio seguro en el que sentirse protegidas, escuchadas y respetadas». La consejera ha subrayado que, para muchas de ellas, acceder a estos espacios supone «sentirse a salvo por primera vez en mucho tiempo», y ha añadido que el objetivo del Gobierno regional es acompañarlas en su proceso de recuperación para que puedan reconstruir su proyecto vital con mayor estabilidad, confianza y oportunidades de futuro.

Laila, nombre ficticio de una de las jóvenes que vive en este centro, ha explicado que lleva dos meses viviendo en esta residencia y que, desde entonces, se siente más fuerte y más segura que nunca. «Llegué aquí por violencia de género de mi pareja. Tenemos el apoyo de psicólogos y apoyo para buscar trabajo. Da igual la nacionalidad, aquí puede venir cualquier persona», asegura.

Además, Laia estudia para poder tener un futuro mejor y anima a todas las mujeres que hayan pasado por lo mismo que ella a dar el paso y denunciar: «Estoy estudiando. Aquí te ayudan a formarte, Estoy muy bien, son como mi familia. Tengo un techo sin peligro y tengo una vida más tranquila. Recomiendo a cualquier chica que sufra violencia de su familia o pareja que no dude en denunciar en la comisaria y pedir ayuda a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid», concluye.

Servicios

Los cuatro dispositivos dependen de la Dirección General de la Mujer y tres de ellos están gestionados por la Fundación Mariana Allsopp (Hermanas Trinitarias).

En conjunto, disponen de 52 plazas públicas de alojamiento temporal, (hasta dos años), manutención y un tratamiento integral para lograr su autonomía. Esta labor se apoya en equipos multidisciplinares formados por personal de coordinación, psicología, trabajo social y profesionales especializados en intervención socio-educativa.

Además, el Gobierno regional pondrá en marcha en 2026 un nuevo centro público especializado para el tratamiento de menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en episodios de violencia en cualquier entorno.

Este recurso contará con trabajadores que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social para ayudar al menor que se encuentre en peligro, así como para asesorar a sus familiares.

La Comunidad de Madrid dispone de la mayor dotación de recursos especializados para víctimas de violencia sexual, que incluye dos centros de crisis con asistencia permanente las 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales.

Asimismo, fue pionera en este ámbito con la apertura en 2009 del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Cimascam). A esta red se han sumado recientemente nuevos dispositivos innovadores, entre ellos uno destinado a apoyar a mujeres que desean abandonar la prostitución y otro específico para víctimas con discapacidad intelectual.