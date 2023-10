Ayuso desembarcará en la manifestación contra la amnistía en Barcelona con todo su Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación contra la amnistía del próximo domingo 8 de octubre en Barcelona, rodeada por la práctica totalidad de su Gobierno, así como de la plana mayor del PP de Madrid.

Díaz Ayuso se ha esmerado en las últimas semanas en jalear esta protesta, convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC), y hará un importante desembarco en la Ciudad Condal, flanqueada por todos los suyos.

Los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Angel García Martín; Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; Digitalización, Miguel López-Valverde; Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana; Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; Sanidad, Fátima Matute; Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila; y Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, irán con Isabel Díaz Ayuso el domingo 8 de octubre a la manifestación de Barcelona, lo que supone la práctica totalidad de su Consejo de Gobierno, con la única salvedad del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, que no puede acudir porque se queda de guardia y tiene que asistir a un acto, según han informado a este periódico fuentes de su entorno.

Además, también irán varios dirigentes de la cúpula del PP de Madrid, entre ellos, el secretario general, Alfonso Serrano, y el portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también informó el pasado martes de que se suma a la cita, como también hará el líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de buena parte del partido.

La manifestación, convocada el pasado mes de septiembre por Sociedad Civil Catalana (SCC) después de conocerse que Pedro Sánchez está negociando con Carles Puigdemont conceder la amnistía a los golpistas catalanes a cambio de que Junts le invista presidente del Gobierno, arrancará a las 12:00 horas en el Paseo de Gracia de Barcelona.

Isabel Díaz Ayuso anunció a través de sus redes sociales su asistencia el pasado 12 de septiembre con un escueto pero claro «ahí estaré». Después de eso, el PP informó de que también convocaría su propio acto contra la amnistía el pasado 24 de septiembre, a donde acudieron, según los organizadores, 65.000 personas.

Además, la presidenta madrileña, en su calidad de presidenta de Tabarnia en Madrid, publicó este jueves un vídeo en el que enumeraba las razones por las que, en su opinión, hay que acudir a la manifestación del próximo 8 de octubre en Barcelona.

«Porque España sí es un Estado de Derecho. Porque los golpistas sí cometieron delito. Porque los españoles sí tenemos dignidad. Porque España sí es una nación. Porque todos en España somos iguales ante la ley. Porque los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplieron con su deber de acuerdo con la ley y sirvieron a todos», arranca el vídeo de casi minuto y medio de duración.

«Porque España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian y que quieren acabar con un proyecto de siglos. Porque no se le puede hacer tanto daño a la imagen de España en el mundo. Porque los catalanes que sufren a los separatistas cada día no están solos. Porque son ciudadanos que han de soportar a diario a sus políticos incapaces de gestionar para todos, de gobernar para todos, de pensar en todos los catalanes, en pluralidad», agrega.

La Asamblea Nacional de Tabarnia, que preside el dramaturgo Albert Boadella, nació tras las multitudinarias manifestaciones constitucionalistas del 2017 como un ágora donde debatir sobre la defensa de ideas, principios y valores que son importantes. Díaz Ayuso fue nombrada en septiembre del año pasado presidenta de Tabarnia en Madrid.