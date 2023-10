Ayuso llama a ir a la manifestación contra la amnistía en Barcelona «por la libertad en España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha grabado un vídeo en calidad de presidenta de Tabarnia en la región para animar a acudir a la manifestación contra la amnistía que se celebra el próximo domingo en Barcelona. «Por la ley y el Estado de Derecho. Por la libertad en Cataluña y España entera. Este domingo 8 de octubre estaremos en Barcelona, en casa», culmina el vídeo de cerca de un minuto y medio de duración.

Ayuso, que anunció el pasado mes de septiembre que iría a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) el próximo domingo, ha mencionado una retahíla de motivos por los que, a su juicio, hay que asistir a la protesta en la Ciudad Condal. «Porque España sí es un Estado de Derecho. Porque los golpistas sí cometieron delito. Porque los españoles sí tenemos dignidad. Porque España sí es una nación. Porque todos en España somos iguales ante la ley. Porque los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplieron con su deber de acuerdo con la ley y sirvieron a todos», arranca el vídeo en el que mira desafiante a la cámara.

«Porque España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian y que quieren acabar con un proyecto de siglos. Porque no se le puede hacer tanto daño a la imagen de España en el mundo. Porque los catalanes que sufren a los separatistas cada día no están solos. Porque son ciudadanos que han de soportar a diario a sus políticos incapaces de gestionar para todos, de gobernar para todos, de pensar en todos los catalanes, en pluralidad», continúa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que estará acompañada el próximo domingo por la plana mayor del PP de Madrid, así como por el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso lamenta que hay catalanes que «han perdido lo más importante que tenemos, la libertad, y que llevan años y años cediendo siempre ellos para que haya convivencia en Cataluña».

La Asamblea Nacional de Tabarnia, que preside el dramaturgo Albert Boadella, nació tras las multitudinarias manifestaciones constitucionalistas del 2017 como un ágora donde debatir sobre la defensa de ideas, principios y valores que son importantes. Díaz Ayuso fue nombrada en septiembre del año pasado presidenta de Tabarnia en Madrid.

Albert Boadella

Boadella ha publicado este jueves un vídeo similar al de Ayuso para animar a la gente a asistir a la manifestación contra la amnistía del próximo domingo 8 de octubre en Barcelona. «Tenemos la oportunidad de levantarnos y convertirnos en ciudadanos que se oponen al impostor. Tabarneses, no me falléis. ¡Visca España y Visca Tabarnia!», ha lanzado.

«Ciudadanos de Tabarnia, si no decimos nada, si nos mantenemos en silencio frente a los impostores, si permitimos que se amnistíe a los delincuentes en este país, este es nuestro futuro: seguir de rebaño en un país mafioso, paciendo», ha agregado.

Por ello, ha animado a manifestarse el domingo 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía que piden los partidos separatistas a Pedro Sánchez para facilitar su investidura. «Tabarneses, no me fallen», ha clamado Boadella. A esta convocatoria se unirán otros miembros de Tabarnia, como los ministros Miquel Giménez, Tomas Guasch o José María Fuster-Fabra. También estarán presentes la secretaria general de Tabarnia, Gema Gesa, y el portavoz del Gobierno, Albert Castillón.