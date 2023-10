Ayuso se mofa de Yolanda Díaz: «Quiero mi hueco en el cohete para cuando manden a España al carajo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mofado de las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre que los ricos tienen un cohete para huir de la tierra. «Es indignante que se guarden el secreto del cohete para los ricos, porque yo llevo trabajando para los ricos todos estos años y no me he enterado», ha ironizado en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

«Me gustaría, es más, les exijo que me digan desde dónde sale el cohete y dónde está el bunker ese de Nueva Zelanda porque yo me lo he estado trabajando todos estos años y aquí el único que ha salido disparado es Puigdemont pero en un maletero, así que les exijo un hueco para cuando manden a España al carajo», ha lanzado Díaz Ayuso en su turno de réplica a la líder de Más Madrid, Mónica García.

Ayuso se ha referido así a las delirantes declaraciones que hizo Yolanda Díaz el pasado mes de septiembre en un acto de Sumar. Díaz criticó la carrera espacial y el metaverso por ser «el plan B de los ricos para escapar de la Tierra». Un plan que, aseguró, incluye que los ricos huyan del planeta tierra en cohetes.

«Esas personas inmensamente ricas son conscientes que nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, basado en huir del mundo, para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra», manifestó en unas declaraciones que causaron una perplejidad generalizada.

Alfonso Pérez

En otro orden de cosas, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves, la presidenta ha mostrado su apoyo a al ex futbolista Alfonso Pérez, a quien han retirado el nombre del estadio de fútbol de Getafe por decir que «no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática».

Ayuso, que ya criticó este miércoles en sus redes sociales la «dictadura de la izquierda», ha calificado de «bastante sensatas» las declaraciones de Pérez y ha manifestado que tendría que «haber quemado una foto del Rey o una bandera de España» para que a la izquierda le hubiera parecido bien.

La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder. https://t.co/kVLSduWSbE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 4, 2023

Mundial en España

Isabel Díaz Ayuso también ha aprovechado el Pleno para mostrar su satisfacción porque la final del Mundial de Fútbol 2030 se vaya a celebrar en la Comunidad de Madrid, concretamente en el Estadio Santiago Bernabéu.

«Hoy amanecemos con una nueva noticia para Madrid muy buena, que la final del Mundial del 2030 va a tener nuestra región, nuestra capital, como escenario el Santiago Bernabéu y creo que va a ser una gran oportunidad para que Madrid vuelva a sorprender al mundo por todo lo que ofrecemos a tantos ciudadanos de todos los rincones de España y de fuera», ha celebrado.