La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha achantado ni un ápice después de que grupos proetarras hayan llamado a boicotear su viaje al País Vasco y a Navarra. «Bildu no va a impedir que mañana me exprese con libertad», ha proclamado Díaz Ayuso este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

«Ni la izquierda, ni sus sindicatos, ni Bildu van a impedir que me manifieste, trabaje o me mueva libremente por España en el ejercicio de mis responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid», ha sentenciado en su turno de réplica a la líder de Más Madrid, Mónica García.

La presidenta madrileña participa este viernes en un desayuno-coloquio con más de 200 empresarios vascos en Vitoria y por la tarde se trasladará a Pamplona para dar una conferencia sobre política económica regional. Una visita que grupos del entorno de Bildu como Sare Antifaxista han llamado a boicotear.

«Ayuso kanpora! Alde Hemendik» (¡Ayuso fuera! Sal de aquí) es el mensaje que están haciendo circular estos días para tratar de coaccionar a la presidenta y que cancele su viaje. «La que en Madrid destrozó la sanidad pública, ataca la memoria histórica y gobierna con el fascista Vox», ha agregado este grupo de radicales proetarras, viejo conocido por la Ertzaintza por boicotear diversas ocasiones actos de Vox en el País Vasco.

Un intento que, sin embargo, se ha tornado fallido pues tal y como manifestó este miércoles Díaz Ayuso: «Van a intentar que no vaya y eso es imposible. El País Vasco es España. Flaco favor le haría a la libertad si me dejo imponer por totalitarios».

«Los empresarios vascos es gente que mueve la economía de su comunidad, pero también del resto del país y lo que queremos con ellos es compartir experiencias y trasladarles muchas de las políticas que estamos aplicando para los empresarios en Madrid», declaró ayer la presidenta interrogada por los medios de comunicación por ese intento de boicot.

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha aplaudido que las políticas que está llevando a cabo Ayuso han convertido a Madrid en un «foco de atracción para empresas y para inversiones» y eso, ha señalado en una entrevista radiofónica este martes, es lo que va a ir a explicar a Vitoria.

«Ha generado mucha expectación, hay más de 200 empresarios que van a asistir a ese desayuno-coloquio con Isabel Díaz Ayuso y al final es tratar de explicar las recetas económicas del PP que donde se están poniendo en marcha -en Madrid, en Andalucía, en Galicia- están funcionando mejor que aquellas que está poniendo en marcha el Partido Socialista», ha afirmado Oyarzabal.