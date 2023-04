Ayuso y Almeida presentan a sus candidatos para el 28M: «La derogación del sanchismo empieza aquí»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han presentado este jueves de forma conjunta a sus candidatos a la Asamblea y el Ayuntamiento en un acto en el que han proclamado que «la derogación del sanchismo empieza aquí».

Ambos mandatarios han subrayado la importancia de unas elecciones autonómicas y municipales, las que se celebrarán el próximo 28 de mayo, que «no son unas elecciones más» sino que son «la oportunidad de que la España real se manifieste».

Aunque las últimas encuestas dan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid unos resultados halagüeños, llegando incluso a la mayoría absoluta, Díaz Ayuso ha subrayado que no se conforma. «Las expectativas son muy positivas pero me conformo bien poco con ellas. No podemos dar nada por ganado», ha lanzado, después tras hacerse las correspondientes fotografías con los candidatos de ambas instituciones madrileñas en el Parque de la Cuña Verde de la capital.

La mandataria ha incidido en que las listas han sido elaboradas de forma conjunta tanto por su equipo como por el de Almeida y ha aplaudido que el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya confiado en la propuesta que le elevaron.

Por otra parte, Ayuso ha criticado que España está siendo gobernada por un proyecto, el de Pedro Sánchez, que «nunca votó» porque las políticas que está implementando «no iban en ningún programa». «Madrid no traga en las urnas con lo que está sucediendo en España», ha afirmado, en la misma línea que Almeida, quien ha definido a la región capitalina como «el bastión frente al sanchismo».

«La derogación del sanchismo empieza aquí el 28M, cuando los madrileños transmitiremos un mensaje alto y claro. Este es un proceso imparable», ha manifestado el alcalde. «Madrid, Pedro, no se toca, no lo vas a alcanzar», ha agregado Martínez Almeida dirigiéndose directamente al presidente, al que ha asegurado que «los madrileños quieren un futuro de prosperidad, de riqueza y de bienestar».

La presidenta madrileña ha tildado de «inaceptable» que el proyecto sanchista se dedique a «reescribir la Historia» permitiendo que se fulmine el español de las escuelas vascas o decidiendo el precio de las viviendas de todos con los que han cometido «los delitos más graves».

«Es inaceptable que se dediquen a reescribir la historia y hacerlo desde el propio Congreso, con diputados que siembran la discordia y pretenden, entre otras muchas cosas, retirar, por ejemplo, el cuadro de uno de los padres de la Constitución, Manuel Fraga a la par que estos días están bien centrados en el Rey emérito», ha apostillado.

En otro orden de cosas, Ayuso ha celebrado los datos de la EPA conocidos este jueves que, ha asegurado, demuestran que Madrid es «la locomotora económica, social y política de España».

«Hoy hemos conocido otra buena noticia: seguimos creando empleo de calidad. Hay 30.000 personas más trabajando en la región y 16.000 menos en el paro que a finales del año pasado», ha expuesto.

Para concluir, Díaz Ayuso ha opinado que «España necesita profundas reformas» y ha anunciado que «jamás el PP de Madrid había tenido tanto trabajo por delante».