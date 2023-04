Almeida creará una brigada policial especializada contra los grafitis vandálicos con más multas

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP, promete una nueva unidad de Policía Municipal centrada en la lucha contra las pintadas vandálicas que ensucian la ciudad. Así lo ha avanzado Inma Sanz, su número dos en la lista electoral, en una entrevista en OKDIARIO.

«En materia de seguridad teníamos dos grandes compromisos: la lucha contra la venta ambulante ilegal y la okupación», expresa Sanz en el espacio HOY RESPONDE. Considera que han avanzado en gran medida en esas metas con campañas específicas contra la práctica del top manta y el desalojo de espacios públicos como La Ingobernable o La Dragona, entre otros.

En este punto, surge otra «prioridad» en la que ya se han dado muchos pasos, pero en la que hay camino por recorrer, a ojos del PP. Ese asunto es «la lucha contra las pintadas vandálicas, es un aspecto que no nos gusta, que da imagen de degradación».

Sanz avanza que, si consiguen un segundo mandato, se aprobará un plan específico con una unidad de policía especializada en los grafitis. Habrá patrullas para perseguir esta práctica y se realizarán más sanciones.

Además de ello, se pondrán recursos en forma de agentes «de paisano», «que son más útiles» señala. «Que los que hacen estas pintadas vandálicas lo tengan muy claro: vamos a atajarlo desde el primer minuto», ha agregado la actual concejal de Seguridad y Emergencias, así como portavoz del Gobierno municipal.

Cámaras

Por otra parte, la candidata de Almeida para vicealcaldesa ha hecho balance de otros asuntos. «Almeida es sinónimo de una extraordinaria gestión. Hemos incrementado el número de cámaras de seguridad ante el problema de las bandas juveniles. Además, a diferencia del Gobierno anterior, respaldamos la acción de nuestros policías», ha indicado.

Por otra parte, ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que les impida dar más pasos para reforzar el cuerpo. «Con Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa sería más fácil también soterrar la A-5, construir carriles bus-VAO o reforzar la red de Cercanías que hoy mismo ha sufrido averías y retrasos graves».

«Sánchez torpedea a Madrid. No hay duda. Como dice la presidenta Ayuso, no es normal que un presidente de Gobierno vaya en contra de su capital. Es presidente madrileño menos madrileño. No pedimos privilegios. Sánchez está a otras cosas. A pactar leyes con ERC y Bildu como la que ya ha beneficiado a más de 100 violadores y agresores sexuales en Madrid, unos con rebajas de penas y excarcelaciones», diagnostica.

Sanz también ha valorado los momentos más duros del mandato. «Ya lo comentaba José María Álvarez del Manzano a Almeida sobre algún imprevisto. Con la pandemia no es que tuviera ganas de llorar, es que te quiebras. Al conocer de cerca a las personas que sufren en explosiones, incendios te cuesta. A veces te dicen que tienes que hablar a los medios y a veces te cuesta mucho. Pero me quedo con lo bueno: he aprendido que tenemos servidores públicos extraordinarios. Estoy enamorada de esta ciudad», concluye.