Un alcalde madrileño pierde los papeles: «Tengo cojones para pagar esa factura y 200.000 más…»

El alcalde del municipio madrileño de Campo Real, Felipe Moreno Morera, perdió totalmente los papeles durante el último pleno del Consistorio, celebrado el pasado 26 de septiembre, en el que terminó chillando a la oposición, poniéndose de pie y utilizando palabras malsonantes en una actitud que censuraron hasta sus propios concejales que le instaron a tranquilizarse en numerosas ocasiones. «¡Tengo cojones para pagar esa factura y 200.000 más…!», llegó a lanzar.

«¡¡No me voy a tranquilizar!! ¡¡No!! ¡¡No me tranquilizo!!», contestó a gritos el alcalde, a quien sacó de sus casillas una pregunta del concejal del Partido Popular Francisco Leal González a cerca del pago de una factura de 2.311 euros por parte del Ayuntamiento para sufragar los honorarios de un abogado para la defensa del alcalde, que fue condenado por difamar a una empresa municipal diciendo que vendían aceite en mal estado.

Moreno se negó a contestar la pregunta de Leal en repetidas ocasiones, mientras éste le recordaba que había hecho la pregunta por escrito en tiempo y forma y que se trataba de un asunto a abordar en el Pleno porque se había utilizado dinero público de Campo Real.

Sin embargo, el alcalde insistió en que lo discutirán en el próximo Pleno hasta que, finalmente, se salió de sus casillas y comenzó a gritar que estaba «hasta las trancas» de toda la «gentuza» que había «jodido a este Ayuntamiento» entre los que, a su juicio, están quienes le denunciaron.

«¡Yo lo único que hecho ná más [SIC] que es quitar deuda y mierda, deuda y mierda!», saltó el alcalde, antes de agregar que lo decía «delante de todo el pueblo».

«¡Hay gente que ná más [SIC] que quiere acribillarme y estoy hasta las trancas de todos los caciques! Y que conste en acta ¡Cuidadito con el tema!», prosiguió, cada vez más alterado, señalando con el dedo al concejal popular, elevando el tono y llegándose a poner en pie.

«¡Defiendes a la gente que ha jodido a este Ayuntamiento y por eso traes esta pregunta!», le espetó el alcalde ante la incredulidad de Leal que sólo alcanzaba a decir «madre mía».

El alcalde, de la formación Centro Independiente Democrático Campeño, advirtió a su adversario político que «si ha sacado el puñal, él va a sacar las dos espadas», al tiempo que le retó a presentarse por un partido independiente como el suyo.

«¡Haz tu propio partido a ver quién te vota! ¡Preséntate, ten cojones, ten un par!», le chilló, mientras el edil del PP, ojiplático, le preguntó si se estaba oyendo a sí mismo y qué él se puede presentar por el partido que le «dé la gana».

«Felipe vale ya, tranquilízate», le van lanzando durante toda su alocución sus compañeros concejales, unas advertencias a las que el alcalde hace caso omiso diciendo que le «han tocado la moral».

«Demasiado bueno soy, desde que soy el alcalde… como Dios, como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen…pero, sino…», apostilló el alcalde antes de increpar a otro concejal del PP, Eusebio González, por taparse la cara mientras escuchaba estas palabras. «¡No te rías Eusebio, que tú no sabes nada! ¡No hagas así con la mano que tú no tienes ni idea de nada! Cuando quieras salir a torear…», le soltó el alcalde, en el cargo desde el año 2014.

Tras las encendidas críticas de la oposición por su actitud y después de que el PP haya trasladado que no descarta emprender acciones legales para que el alcalde pague de su bolsillo al abogado porque, tal y como el mismo confesó se trataba de un asunto personal, Moreno ha avanzado que se plantea sufragar ese gasto.