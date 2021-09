El alcalde del municipio madrileño de Batres, Víctor Manuel López, que saltó a la palestra hace escasos días por negarse a pagar la factura de la luz del Ayuntamiento como señal de protesta ante el «abuso de las eléctricas» y al auge del precio de la luz, ha comparado a Vox con Batasuna y ha pedido su ilegalización.

A raíz de la supuesta agresión homófoba del pasado fin de semana en Madrid, que el denunciante ha confesado a la Policía que era falsa, el Consistorio publicó un comunicado este miércoles en el que denuncia «la ola de agresiones homófobas, con resultado de muerte en algunos casos» que es, a su juicio, «toda una cuestión de Estado que precisa de acciones contundentes ya».

A renglón seguido, López opina que «al igual que en 2003 se ilegalizó Batasuna por sus apologías del terrorismo, el legislativo español debería plantearse de igual manera esas acciones contra partidos, grupos o personas que vienen promocionando acciones de reproche y rechazo social contra aquellas personas, grupos o minorías que no se encuadran dentro de sus dogmas ideológicos identitarios».

Sin mencionar específicamente a Vox, el alcalde, de Agrupación de Batres (ADB), hace una infame comparación entre el partido de la banda terrorista ETA, con cerca de 900 asesinatos a sus espaldas, con la formación liderada por Santiago Abascal, que siempre ha abanderado la protección de las víctimas del terrorismo.

Además, el ridículo de esta petición es aún mayor después de conocerse que la supuesta agresión homófoba que, según las primeras informaciones que se conocieron, habían cometido presuntamente ocho encapuchados alentados, de acuerdo con la tesis de la izquierda, por los «discursos del odio» de Vox, ha resultado ser inventada.

El denunciante ha confesado a la Policía que no existió realmente esa agresión homófoba que Podemos, PSOE y Más Madrid llevan utilizando como arma política contra Vox tres días y que, realmente, las marcas en el glúteo de las que el joven culpó primero a los encapuchados se las habían hecho de forma consentida en una sesión de sadomasoquismo homosexual con otras personas.

Para el alcalde de Batres «las agresiones homófobas o por razón de sexo (colectivo LGTBI), deberían ser equiparadas a las tipificadas como agresiones sexuales con idéntica pena, y la actitud de nuestros representantes políticos tendría que ser clara y meridianamente contundente de reproche y condena ante aquellos que las ejercen y ante aquellos que sus discursos las promueven».

López puso en el mapa el municipio de Batres, situado en el sur de la Comunidad de Madrid y de apenas 1.750 habitantes, a comienzos de este mes de septiembre al anunciar que se negaba a abonar los 100.000 euros que gasta al año en la factura de la luz de su Ayuntamiento porque lo considera un abuso de las eléctricas.

Además, el dirigente político se jactaba de que su postura iba a salirle «gratis». «Al tratarse de una administración pública, no nos pueden cortar la luz. Nos tendrían que demandar, llevar a juicio y reclamar la factura. La decisión está tomada. Ya le he enviado un correo electrónico a la compañía eléctrica para informarles de que Batres no va a pagar su factura hasta que los precios de la luz vuelvan a la normalidad», explicaba.

Sin embargo, poco después, Iberdrola desenmascaraba la jeta del político al informar de que la tarifa eléctrica del ayuntamiento no está sujeta a la volatilidad diaria y su precio es tres veces menor que el que cotiza el mercado hoy.