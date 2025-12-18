Adiós al Imserso: el programa para viajar barato que puedes disfrutar si vives en Madrid que es mucho mejor

Viajar teniéndolo todo organizado, a buen precio y sin preocuparse puede que te lleve a pensar en los viajes del Imserso. Sin embargo, si vives en la Comunidad de Madrid y tienes 55 años o más, existe un programa alternativo para viajar barato y que cada año gana más seguidores. Se llama Rutas Culturales y ha conseguido convertirse en una opción preferida por quienes quieren conocer nuevos destinos y con un enfoque diferente: más cultural, más variado y, sobre todo, más flexible.

Si deseas viajar barato y vives en Madrid, no hace falta estar jubilado, ni cumplir con requisitos como los que se piden para viajar con el Imserso. Aquí, sólo necesitas estar empadronado en la Comunidad de Madrid y tener 55 años cumplidos. A partir de ahí, se abre todo un catálogo de escapadas, rutas y circuitos por España, Europa y, en algunas ediciones, incluso fuera del continente. Y todo ello con transporte, alojamiento, comidas y actividades incluidas. Con campañas que se renuevan cada temporada, este programa autonómico ofrece además viajes en grupo, acompañados por guías, con itinerarios temáticos y precios cerrados, lo que permite controlar bien el gasto. Además, cada vez incorpora más novedades para adaptarse a distintos perfiles: desde escapadas exprés hasta rutas pensadas para personas cuidadoras que viajan solas.

El programa para viajar barato si vives en Madrid

Las Rutas Culturales son una iniciativa de la Comunidad de Madrid pensada para que los mayores de 55 años puedan seguir viajando con comodidad, seguridad y una oferta variada. No es un programa nacional, como el Imserso, sino autonómico, y está gestionado en colaboración con distintas agencias de viaje que ofrecen paquetes organizados a precios accesibles.

Su público objetivo no son sólo los pensionistas. De hecho, uno de los grandes atractivos de este programa es que cualquier persona empadronada en la Comunidad de Madrid que haya cumplido 55 años puede apuntarse, esté o no jubilada. No hay que acreditar pensión ni cumplir condiciones económicas. Basta con estar atento al inicio de la campaña, que en 2025 arrancó el 10 de marzo, y reservar a tiempo.

El funcionamiento es sencillo: se lanza un catálogo con distintas rutas, tanto por España como por Europa, con transporte incluido (normalmente en autobús o avión), alojamiento en hoteles seleccionados, comidas (en media pensión o pensión completa), excursiones guiadas, guías acompañantes durante todo el viaje y un seguro básico. Todo ello con precios fijos, cerrados y sin letra pequeña, lo que evita sorpresas.

Nuevas modalidades y rutas especiales

La edición de este año ha incorporado varias novedades interesantes. Una de ellas son los llamados circuitos exprés, viajes internacionales de media distancia que duran 5 días y 4 noches, pensados para quienes quieren escaparse sin estar demasiado tiempo fuera. También se han añadido rutas para cuidadores no profesionales, en las que se elimina el suplemento de habitación individual para quienes viajan solos cuidando de otra persona.

Además, los viajes no son únicamente de descanso. Muchos de ellos tienen un enfoque cultural, artístico, patrimonial o incluso gastronómico, con itinerarios que incluyen visitas a bodegas, monumentos históricos o rutas naturales. De este modo, encontramos opciones para todos los gustos: balnearios, ciudades patrimonio, costa, escapadas rurales, rutas europeas, circuitos temáticos y mucho más. Cada itinerario está clasificado según su nivel de actividad, por lo que se puede elegir entre viajes más tranquilos o con más excursiones, dependiendo del estado físico o las preferencias personales.

En concreto, el programa celebra este año su vigésima edición y tal y como podemos leer en la web de la Comunidad de Madrid, ha lanzado 350.000 plazas para disfrutar de más de 1.400 itinerarios a:

423 destinos nacionales.

868 destinos internacionales.

69 cruceros.

53 mercadillos navideños.

Cómo apuntarse y reservar plaza

Las inscripciones a las Rutas Culturales se tramitan directamente a través de las agencias de viaje colaboradoras o los canales habilitados por la Comunidad de Madrid. Es importante estar atento al lanzamiento oficial de cada campaña, porque los destinos más populares tienden a agotarse muy rápido. De todos modos, hay viajes para primavera, verano, otoño e invierno, por lo que es posible encontrar propuestas durante todo el año. Una vez elegido el destino, la reserva puede hacerse en las agencias adscritas, que gestionan todo el proceso.

Los precios, como decíamos, son cerrados y bastante ajustados. En el paquete suele entrar el transporte de ida y vuelta, el autobús durante las excursiones, el alojamiento, muchas de las comidas, visitas guiadas y seguro de viaje. Lo único que normalmente se paga aparte son los gastos personales, algunas entradas concretas o actividades opcionales, y en algunos casos el suplemento por habitación individual (excepto en las rutas para cuidadores).

Ahora ya lo sabes, si vives en Madrid, has cumplido 55 años y te apetece seguir viajando barato y sin complicaciones, este programa puede ser una de las mejores opciones. Sólo hay que estar atento a la campaña que sigue vigente, reservar con tiempo y preparar la maleta.