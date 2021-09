Un hijo hace florecer sentimientos únicos que jamás se podrán tener por otra persona, un amor incondicional que perdurará en el tiempo, o al menos así debería ser. Una bonita forma de decirle tu amor a tu hijo es mediante una canción, y por suerte hay artistas que las han escrito muy bonitas. Hoy nos gustaría hacer una recopilación de algunas canciones para un hijo que son verdaderamente muy especiales.

Este tipo de canciones son perfectas, por ejemplo, si vas a hacer un vídeo especial para tu hijo por su cumpleaños, Comunión, etc., y buscas el mensaje más adecuado para describir vuestra relación. Alguna de estas canciones sin duda encajará en lo que sientes, ya sea en parte o en su totalidad.

Estas son algunas de las mejores canciones para un hijo

1. “Calcetines”, de Maldita Nerea

Dedicada a uno de los hijos de Jorge Ruiz, el líder de la banda. Su pequeño le pidió que escribiera una canción y… “nada es como antes de que te pudiera tener, me has dado más de lo que nunca imaginé, corazón gigante siempre te querré”.

Se trata de una de las canciones más conocida de la banda murciana que estrenaron con su álbum «Bailarina», en septiembre de 2017.

2. “Pequeño torbellino”, de Rayden

David Martínez, más conocido como Rayden, escribió esta canción durante el embarazo para dedicársela a su hijo. Un tema lleno de emoción que refleja lo que para él significa convertirse en padre.

El cantante también cuenta con otra canción que va dedicada a los hijos, «Haz de luz», una de las más interesantes de su discografía.

3. “Estaré”, de Miguel Bosé

Esta canción la escribió Bosé para dedicársela a todos sus hijos y decirles claros que, esté donde esté, sus hijos siempre lo acompañarán en su corazón… “y siempre estará muy cerca de ti, me veas o no, me vas a sentir”.

4. “Pequeña Gran Revolución”, de Izal

Mikel Izal compuso este tema para su primera sobrina, pero bien podría ser para un hijo ya que, como él mismo dice, es la canción de amor más clara que ha escrito nunca… “que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida a manos llenas”.

Se trata de uno de los temas más emotivos de la banda que deja huella en los fans cada vez que la interpretan en directo.

5. “Desde aquí del otro lado”, de Manuel Carrasco

Esta canción fue la original manera que tuvo el cantante de anunciar a sus seguidores que iba a ser padre. Es un tema que repasa los sentimientos que tuvo al enterarse de que un bebé estaba en camino… “y me sentí hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido, mientras lloraba riendo”.

El artista onubense es uno que mejor ha sabido adaptarse después de su paso por la segunda edición de ‘Operación Triunfo’, cosechando grandes éxitos con cada uno de sus discos.

6. “Capitán Tapón”, de Alejandro Sanz

Este tema está dedicado a Dylan, uno de los hijos del cantante, y el propio niño participa en él haciendo los coros y diciendo un par de frases… “mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo”.

7. “Ahora, tú”, de Viva Suecia

Es un tema que refleja la paternidad de uno de los miembros de la banda… “salta al mundo y sé feliz, no te parezcas a mi. Y llora y grita y cae de pie, yo estaré para encoger tus alturas”.

La banda murciana se está consolidando en los últimos años como una de las bandas más solicitadas del panorama nacional. «Ahora, tú» apareció en el LP «Casi Todo» de dos canciones en 2017.

8. “Solo tú”, de Paula Rojo

La cantante ha creado una de las canciones para un hijo más bonitas de los últimos años, aunque ella la escribió para su hermano… “y solo tú, haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunte cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo si tu no estás en ellos”.

9. “Tears in Heaven”, de Eric Clapton

Es un tema muy bonito para un hijo pero también muy triste ya que el cantante lo escribió después de que su pequeño de 4 años falleciera al caer por la ventana de su casa… “beyond the door’s there’s peace I’m sure and I know there’ll be no more tears in heaven”.

10. “Forever young”, de Bob Dylan

El artista escribió esta canción para expresarle a su hijo que es una bendición, que ser padre es algo único… “may you grow up to be righteous, may yo grow up to be true”.

A pesar de que Bob Dylan no sea la alegría de ninguna fiesta, el artista de Minesota es uno de los mejores escritores de canciones de todos los tiempos, y no podía faltar con una de sus mejores letras dedicadas a los hijos.