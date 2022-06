Los trucos para enfriar la casa sin usar el aire acondicionado

Cuando llega el calor del verano, urge un método para refrescar la casa. Las temperaturas exteriores son demasiado altas y corres el riesgo de sufrir mucho por el calor. Muchas veces es necesario recurrir al acondicionador aunque no sea un método muy saludable y desde luego no es barato. Con más razón este año, con los aumentos en las facturas , se ha vuelto poco práctico encender el aire durante demasiadas horas. Sin embargo, no debemos desesperarnos, porque también existen soluciones ecológicas. Hay formas de enfriar la casa sin recurrir a aires acondicionados o ventiladores.

Cómo enfriar la casa

Esta solución también ofrece una decoración muy agradable a la casa. Se trata de utilizar la vegetación. Cuando estamos al aire libre y buscamos refugio bajo los árboles para protegernos del sol, lo hacemos porque en esa zona hace más fresco.

La razón por la que esto sucede es que las plantas pueden liberar humedad en el aire, especialmente cuando el aire exterior está muy caliente.

Es la transpiración la que actúa contra el sobrecalentamiento del aire. Las plantas en este proceso absorben parte del agua del suelo y luego la expulsan al aire en forma de vapor.

Esta situación también se puede recrear en casa , basta con crear un pequeño ecosistema juntando algunas plantas de interior que actuarán como acondicionador natural.

Qué plantas poner en casa

Si hay mucho espacio en la casa, puedes poner un pequeño Ficus benjamina en el centro, mientras que a los lados puedes agregar lirios de la paz o incluso un seto chino.

Deben tener hojas grandes para poder funcionar como humidificadores y liberar oxígeno. Estas plantas aman la luz, pero nunca deben exponerse a la luz solar. Para poder actuar de la mejor manera entonces deben tener siempre suelo húmedo.

Sin embargo, presta atención a que no se produzca un estancamiento que, en cambio, provoque la pudrición que luego conduciría a la muerte de la planta.

Luego, las plantas se vaporizarán con agua una vez cada dos días para garantizar que todo funcione correctamente.

Así que intenta usar este método para refrescar tu hogar. Con una sola acción tendrás una hermosa decoración en tu hogar y un ambiente más fresco.

No olvides además otras acciones, como intentar mantener la casa siempre ventilada, con ventanas abiertas desde primera hora de la mañana y bajando un poco las persianas en las horas de más calor, para evitar que entre demasiado sol.