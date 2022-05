La plancha para el cabello es una de las herramientas de belleza más populares y utilizadas de la historia. Nuestro cabello a veces puede estar encrespado, un poco arruinado y despeinado, mientras que en otras ocasiones tenemos el cabello rizado y nos gustaría tenerlo siempre liso. La solución perfecta es usar la plancha, con una sola pasada el cabello quedará suave y ordenado. No sólo eso, la plancha con el movimiento correcto también nos puede servir para hacer ondas en el pelo pero a veces notamos que no funciona o ya no plancha como antes. Esto se debe al error más común que todos cometemos con la plancha para el pelo pero que es fácil evitar tal y como te explicamos a continuación.

Error con la plancha del pelo

A la hora de usar la plancha de cabello, es muy importante utilizar una serie de precauciones también en esta zona si no quieres correr el riesgo de arruinar tanto el instrumento como el cabello. La alta temperatura que alcanza la plancha puede ser un problema para el cabello. Siempre debes tener mucho cuidado. Tratar primero el cabello, protegerlo y no pasar la plancha a la temperatura máxima.

Además de esto, hay una cosa que quizás muchos subestiman. Este es un error muy común y consiste en no limpiar nunca la suela. Piénsalo, ¿la limpias a veces? Es muy importante hacer esto, averigüemos por qué a continuación.

Cómo limpiar la plancha para el cabello

Limpiar la placa de vez en cuando es muy importante porque es una herramienta que atrae mucho polvo, primero, y luego siempre quedan residuos que salen del paso sobre el cabello. Puede haber restos de aceite, mascarillas etc… Entonces, ¿Cómo limpiarla de forma correcta? Te lo contamos enseguida.

Tienes que usar dos paños de microfibra, agua tibia, algo de alcohol rosa desnaturalizado y bastoncillos de algodón. Toma un paño, lo sumerges en agua, lo escurres y limpias las dos placas. Utiliza el hisopo de algodón para las partes más pequeñas. Luego tienes que colocar unas gotas de alcohol en el paño y limpiar toda la superficie para retirar y desinfectar todo bien. Con el otro paño tendrás que secarlo bien después de enjuagar.

La recomendación es hacerlo, por supuesto, desenchufando el aparato. De esta forma tendrás una herramienta limpia e higienizada y no correrás riesgos innecesarios de estropearla o arruinar tu cabello. Esta limpieza también hay que hacerla en función del uso que hagas de la plancha. Si siempre la usas una vez cada 15 días estará bien.