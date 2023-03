El masaje intraoral o también llamado masaje bucal se ha puesto muy de moda en los últimos años ya que es una de las posibilidades que se propone en lugar de la cirugía para eliminar la grasa de las mejillas. No hace falta decir que un masaje parece menos peligroso que un procedimiento quirúrgico, aunque debemos recordar que sea cual sea la elección que se haga, se debe recurrir a personal calificado y experimentado. ¿Pero en qué consiste exactamente este tipo de masaje? Descubramos más sobre el masaje intraoral o masaje bucal, qué es y beneficios.

¿Qué es el masaje bucal?

Tal y como explica un artículo publicado en The Guardian , el masaje intraoral o masaje bucal es un procedimiento en el pasado también utilizado para el bruxismo y la parálisis de Bell , tanto es así que los profesionales que lo realizan suelen ser referidos por dentistas o médicos que tratan dolores de cabeza o trastornos temporomandibulares .

Sin embargo, las personas movidas por necesidades estéticas, especialmente muchos famosos y celebridades, han comenzado a recurrir cada vez más a este tipo de masajes . Es precisamente un masaje que se realiza en el interior de la boca y que puede derivar en beneficios para la salud y también, la apariencia.

Cómo realizar un masaje intraoral

El masaje bucal es una especie de estiramiento que se realiza dentro de la boca. The Guardian escribe que se utilizan «movimientos repetitivos, a menudo circulares» con el pulgar u otros dedos para separar las mejillas de los dientes y las encías, «dejándolos suaves y relajados». La revista Allure agrega que los músculos internos de la boca están sujetos a un «calentamiento», que es el proceso que precede de manera similar a una tensión muscular cuando hacemos actividad física.

Los músculos faciales, dijo a The Guardian Eva Moskal , la fundadora de un centro donde se realiza este tipo de actuación, no se adhieren directamente al hueso como lo hacen en el resto del cuerpo. «En la cara, crean lo que me gusta llamar un fideo muscular. Esto nos permite contraer los músculos faciales, pero también significa que la tensión en un área impactará directamente en otra. Primero caliento la fascia, el tejido y los ligamentos fuera de la boca, por lo que es muy cómodo una vez que ingresa a la cavidad oral».

La sensación es como la que sigue a una sesión de yoga o pilates , así que sí, se siente tensión, pero también hay una sensación de profundo bienestar . Los músculos de la boca son previamente «mapeados» para favorecer el drenaje linfático y reducir la inflamación alrededor de los ojos, antes de pasar al masaje propiamente dicho, que también afecta a los labios, la parte inferior de la cara e incluso en cierta medida a la lengua.

Los beneficios y resultados del masaje intraoral