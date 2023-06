Estamos ahora en la temporada de bodas de modo que si debes asistir como invitada, seguro que ya tendrás elegido tu vestido o tu «look» de ceremonia, al que no le puede faltar un bonito maquillaje y un peinado acertado. Sin embargo, puede que no hayas pensado en las uñas y ahora, a última hora, no sepas qué hacerte. No te preocupes, porque nosotros vamos a ayudarte con las últimas tendencias dentro del «nail art». Toma nota entonces, porque te mostramos, las manicuras que llevan las más pijas y que son perfectas para ir de invitada a una boda.

Las mejores manicuras para ir de invitada a una boda

Dentro de las últimas tendencias en manicura para la primavera y verano de este 2023, tienes muchas opciones para elegir la que sea más acertada para tu look de invitada. Deberás eso sí, tener en cuenta lo que vas a llevar puesto para decantarte por una manicura u otra, pero lo cierto es que las opciones son muchas y las que arrasan son las siguientes.

Si llevas un look neutro

Todo lo que sean tonos nude arrasan actualmente entre las famosas y las influencers del momento, y son además el tono ideal para una manicura para ir a una boda si llevas un vestido o un traje en color neutros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Humphrey 💅🏽 (@nailsbymh)

Por otro lado, puedes elegir también uñas doradas (o metalizadas) como las que lleva Adele, o también porqué no, decantarte por una base rosada con estampado floral que es tendencia.

Si llevas un look pastel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Press on Fake Artificial Nails in India (@thenailzstation)

Un color pastel requiere unas uñas a juego o si lo prefieres y buscas algo distinto, apuesta por uñas que añadan cualquier tipo de elemento primavera o veraniego, ya sean flores o mariposas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TYTAN|HYBRYDA|PEDICURE (@glownails_sg)

O también, las uñas en color amarillo pastel son ahora tendencia de modo que no lo dudes y apuesta por ellas.

Si llevas un look negro

Los vestidos negros no son lo más adecuado para una boda o de hecho se suele decir que es mejor no llevarlos, pero lo cierto es que son cada vez más las invitadas que apuestan por este color incluso para un enlace matrimonial, de modo que si deseas unas uñas que combinen, y que sean tendencia, nada como elegir el estilo de Selena Gómez con uñas en color lila o violeta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena LOVER(Taylor’s Version) (@now_it_selena_)

Si llevas un look de color vivo

Y en el caso de llevar un look de colores vivo, puedes apostar por las que son uñas 3D que también marcan tendencia, como las que lleva Dua Lipa.