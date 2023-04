¿Cómo vestir para una boda de primavera? Consejos para acertar con tu look

Si has sido invitada a una boda programada para esta primavera, no te preocupes porque os vamos a ofrecer los consejos correctos para estar impecable en el gran día. Di adiós a las siluetas de manga larga y los abrigos de invierno a juego y di hola a los trajes primaverales, a los mejores vestidos y los looks con los que seguro vas a acertar. Descubramos a continuación, cómo vestir para una boda de primavera.

Cómo vestir para una boda de primavera

Desde minivestidos que alargan las piernas hasta elegantes maxivestidos, hay muchas formas y siluetas ideales para esta temporada. Seguramente la elección debe recaer en tejidos ligeros y transpirables, pero sobre todo hay que prestar especial atención a las paletas de colores y estampados. La primavera es el momento perfecto para jugar con diseños y tonos fuera de tu típica zona de confort.

Si un traje es suficiente para que un hombre esté impecable, la mujer tiene más opciones en el look. No sólo hay que tener en cuenta la temporada en la que se lleva a cabo la boda, sino dónde se celebrará, la hora, el lugar y el color de las invitaciones. Sin embargo, gracias a algunas reglas básicas simples , será imposible cometer errores y encontrarse fuera de lugar.

Para conseguir un outfit perfecto, tener esto en cuenta es suficiente:

Elección del color: el blanco debe evitarse absolutamente ya que es el color de la novia. Junto con el blanco, el rojo y el morado también están prohibidos, ya que el primero se considera demasiado atrevido y el segundo trae mala suerte. Mientras que entre los colores posibles, el negro está permitido solo si la ceremonia se lleva a cabo por la noche, ya que se considera un símbolo de elegancia (cuidado con crear un efecto de negro total). Luz verde para todos los que son tonos pastel de cualquier tipo como amarillo, rosa, azul, lila. Si no está seguro sobre el color, puedes consultar por si la invitación hace mención al código de vestimenta.

El lugar : siempre manteniendo la regla de que el vestido no debe ser demasiado llamativo, si la ceremonia se lleva a cabo en el campo, puedes optar por un vestido de estampado floral combinado con zapatos cómodos. Si la boda se celebra junto al mar, apuesta por un vestido lencero largo o midi combinado con unas cómodas sandalias.

: siempre manteniendo la regla de que el vestido no debe ser demasiado llamativo, si la ceremonia se lleva a cabo en el campo, puedes optar por un vestido de estampado floral combinado con zapatos cómodos. Si la boda se celebra junto al mar, apuesta por un vestido lencero largo o midi combinado con unas cómodas sandalias. Bolso :elige siempre un tipo de bolso pequeño y evita los grandes.

:elige siempre un tipo de bolso pequeño y evita los grandes. Joyas :elige el tipo adecuado para realzar tanto el atuendo como tu rostro.

Siguiendo estas reglas básicas, tu look para la boda de primavera será todo un acierto. Lo importante es no exagerar con los colores y complementos ya que no tienes por qué ser la estrella de la fiesta.