Los lugares de Aragón más impresionantes para vivir la Semana Santa

La Semana Santa en España es muy diversa en todo el país. Cada región vive estos días de una forma muy diferente, pero todas son muy especiales. En esta ocasión, vamos a viajar hasta Aragón, un espacio donde están encerradas varias localidades que gozan de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Son, en concreto, Zaragoza y otros nueve pueblos que integran la Ruta del Tambor y del Bombo del Bajo Aragón.

En concreto, Teruel y Barbastro cuentan con este reconocimiento a nivel nacional y otros trece pueblos, entre ellos Huesca, Calatayud, Tarazona, Caspe, Jaca o Valderrobres.

En Aragón estas fechas se viven con mucho fervor y llevan a cabo unas preciosas tradiciones que merece la pena conocer, sobre todo cuando nos dejamos llevar por el especial sonido de los tambores. La Semana Santa está a punto de llegar y vamos a conocer un poco más cómo viven los aragoneses estos días y vamos a daros las claves para que podáis acudir a esta región y disfrutar de sus tradiciones.

Las cofradías de Zaragoza entregadas

Comenzamos en Zaragoza, una ciudad con un centro histórico maravilloso por el que pasear y tomar unas viandas en sus bares de tapas. En el caso de la Semana Santa, los zaragozanos se vuelcan y todas las cofradías y hermandades de la ciudad se echan a la calle para celebrar la noche del Viernes Santo al ritmo de los tambores y los bombos en manos de los maños.

La procesión del Santo Entierro en Zaragoza es una cita santa muy especial y emocionante, porque las saetas se mezclan con las jotas y con los sonidos de la percusión de los tambores, las matracas y las carraclas. Es un espectáculo que emociona y merece la pena ser visto.

Es, además, la procesión más larga de Zaragoza del Viernes Santo y donde se congregan miles de personas, ya que recorre diferentes espacios de la ciudad, desde la plaza de Justicia hasta la Iglesia de San Cayetano, pasando por todo el casco histórico.

Romper la hora, una experiencia única

Uno de los momentos históricos que más se disfrutan en Aragón es Romper la hora, de la Ruta del Tambor y del Bombo del Bajo Aragón, una de esas experiencias únicas que tienes que vivir al menos una vez donde están incluidas nueve localidades de Teruel.

Una vivencia en la que cientos de tambores y bombos retumban al unísono produciendo un sonido estremecedor, se pueden presenciar en la noche de Jueves Santo a las 12 h de la madrugada en Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Híjar, la Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén, y el día de Viernes Santo a las 12 del mediodía en Calanda, el pueblo natal del cineasta Luis Buñuel.

En Alcañiz no se rompe la hora, es verdad, pero lo cierto es que el intenso azul de las túnicas y terceroles no deja indiferente. La procesión de El Pregón, en Viernes Santo, a las 13 horas del mediodía, llena las calles de color azul celeste, un reguero de alegría y devoción que se mueven al son de los tambores.

Tras el recorrido, hay un momento de silencio, donde el pregonero lee algunas frases tan conocidas por los alcañizanos que esperan con júbilo las palabras: «¡Suenen los tambores!», momento en el que empieza a sonar con estruendo un océano azul celeste. Las lágrimas de emoción suelen acompañar la percusión de los que la viven in situ.

El Santo Entierro, por su parte, se vive el sábado a las 16 horas y la procesión de Las Palometas, el domingo de Resurrección, un día muy especial.

Representación en vivo de la Crucifixión

También el Viernes Santo a las 17 horas, los visitantes podrán disfrutar de uno de los grandes atractivos de la Semana Santa del Bajo Aragón, declarada de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO: el Drama de la Cruz de Alcorisa (Teruel) en el precioso espacio natural de Monte Calvario.

Es una recreación de la Pasión y Muerte de Jesús en la que participan más de trescientos actores, muchos de ellos vecinos de Alcorisa, reviviendo con gran realismo los últimos días de la vida de Jesús.

Además, este año 2024 como novedad comentar que también se mostrará decenas de objetos históricos sobre la pasión y la muerte de Cristo en una exposición en el Centro Español de Sindonología.

La Enclavación de Ayerbe

Eso sí, Alcorisa no es la única localidad que brinda a los visitantes un contexto especial que te envuelve. En Ayerbe, en Huesca, la Semana Santa también está cargada de emoción. Uno de los momentos más aclamados es La Enclavación, que tiene lugar el día Jueves Santo. Y es que la recreación de la crucifixión de Cristo y los últimos momentos de la Pasión, con la participación de varios vecinos del pueblo, es uno de los eventos más esperados para los ayerbenses.

Se recrean las caídas, el sufrimiento y el descendimiento en la Plaza Ramón y Cajal de Ayerbe. En el camino al calvario portando la cruz, de gran peso, Jesús es acompañado por la cuadriga de romanos, las tres Marías y su discípulo Juan. Es, sin duda, uno de los grandes atractivos turísticos de esta zona.

150 actores que reviven la vida de Cristo en Huesca

En Huesca la Pasión de Cristo se vive de una manera muy realista. Por ello, se ha convertido en una tradición muy conocida y, además, una de las más antiguas de esta Semana Santa.

Y es que desde 1947 en el Teatro Salesiano de Huesca se pone en escena la Pasión de Cristo, con más de 150 actores y un total de seis representaciones que comienzan semanas antes del inicio oficial de la Semana Santa.

30 cuadros divididos en tres actos en los que se representa la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo y los pasajes evangélicos más destacados, la Santa Cena, el proceso religioso y político, su muerte y Resurrección. Tres horas y media de acción que no dejan indiferente al espectador.

Además de la Pasión, representada con ahínco y devoción, en Huesca también llama la atención la procesión del Santo Entierro. El Cristo del Perdón sale a las calles de la ciudad, lo acompañan todas las cofradías oscenses. Además, salen también 19 conjuntos escultóricos en la tarde del Viernes Santo, uno de los momentos más majestuosos de Huesca.

Un Santo Entierro envuelto en silencio

En Tarazona, perteneciente a Zaragoza, se representa el Vía Crucis el Viernes Santo, a las 12 del mediodía, y el Descendimiento, esa misma tarde, a las 18 horas.

Concretamente, la procesión del Santo Entierro es un momento lleno de sentimiento, y quien ha ido a Tarazona a vivir su Semana Santa lo sabe. Los cofrades toman el sepulcro en sus hombros y mecen a Cristo al ritmo de sus pasos. La belleza de esta procesión, llena de silencio y al anochecer, es imponente.

Calatayud, una procesión multitudinaria

También la procesión del Santo Entierro de Calatayud congrega a muchísimos devotos, ya que se trata de una de las procesiones más antiguas de España y donde participan más de 4.500 personas y 24 pasos procesionales. Todos van desde la iglesia de San Juan el Real hasta la Plaza de España, donde se celebra desde el siglo XV el auto sacramental del Entierro de Cristo, uno de los momentos más admirados.

Calatayud ofrece un completo y desconocido paisaje cultural, histórico y patrimonial único en Aragón.

Calanda, tierra de tambores

Terminamos en Calanda, el pueblo de Teruel donde los tambores suenan sin para durante 26 horas. Es famoso en toda España por el púrpura de sus túnicas y su sonido eterno, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, formando parte también del acto de Romper la Hora.

Todos los años se reúnen más de 3.000 tambores en la Plaza de Calanda, los cuales se tocan durante 26 horas ininterrumpidamente rozando el éxtasis.

Gastronomía de Cuaresma y Semana Santa

También en Semana Santa se disfruta de la mesa y el mantel de Aragón, con platos y productos tradicionales que se paladean desde el Domingo de Ramos, que se celebra el 24 de marzo. Todo empieza con la bendición de los ramos de olivo y las palmas, repletas de caramelos.

En Jueves Santo, en Cabolafuente (Zaragoza) ha recuperado la tradicional limonada acompañada de dulces típicos de estas fechas como las hojuelas, flores, buñuelos y variada repostería.

Tanto en Bureta (Zaragoza) como en Bolea, se continúa con la costumbre de celebrar en la noche del Jueves Santo la tradicional Cena del Huevo. Mientras que el Sábado Santo en Lagat, también en Zaragoza, los vecinos celebran la Fiesta de los Huevos, donde numerosas personas se reúnen para comer huevos fritos.

En Teruel, la fiesta no acaba el Lunes de Pascua porque el martes se celebra el Sermón de las tortillas, un día para disfrutar en familia y con amigos en el que se preparan tortillas, ensaladas, jamón o carnes a la brasa, entre otras cosas.

Dulces zaragozanos, una delicia

Y de postres, la Rosca de Pascua: una torta de azúcar, con anisetes y huevo cocido dentro; los crespillos, relacionados con la Cuaresma y la Semana Santa que se hace en numerosas localidades aragonesas. El 22 de marzo tienes que ir a Barbastro para celebrar la Fiesta del Crespillo, que reúne cada año a cientos de curiosos y golosos. Es para no perderselo, ahora más que nunca, ya que ha sido proclamada Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Y para continuar con este buen sabor de boca, es el turno de las Monas de Pascua, un dulce de bollo de mantequilla y huevo duro. Si no has tenido suficiente, prueba unas deliciosas torrijas. ¿De dónde vienen las torrijas? A menudo se cometa que en Semana Santa, al consumir menos carne, sobraba el pan del día a día, aprovechándose éste para hacer unos dulces con leche y huevos, con el fin de que el pan no se quedara duro. ¡Benditas recetas!