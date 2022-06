Comer en los momentos adecuados nos ayudaría a perder peso o, al menos, a no engordar y ya que se acerca el verano esta es una cuestión que puede generar mucho interés. La razón por la que comiendo a determinadas horas se puede adelgazar (o al menos no engordar) radicaría en los cambios metabólicos y hormonales, que están regulados por nuestro reloj biológico, y que afectan a la absorción y eliminación de nutrientes como los azúcares. , grasas y carbohidratos. Para adelgazar, sería recomendable consumir el desayuno, el almuerzo y la cena en los momentos de mayor actividad del metabolismo de modo que podemos decir también que hay momentos en los que es mejor no comer y de eso te hablamos ahora, de las horas exactas a las que nunca debes comer si quieres adelgazar.

Las horas a las que nunca debes comer

La dietista australiana Susie Burrell reveló en el canal 7news, las horas que siempre tendríamos que evitar para lograr adelgazar o de hecho, no engordar.

Según esta experta los tres momentos «peligrosos» del día en los que debes evitar comer serían las 11:01, las 15:14 y las 21:30.

Es en estas horas concretas cuando tienes que mantenerte alejado de la comida porque son los momentos específicos en los que es más probable que comer aumente tu ingesta diaria de calorías. Burrell llegó a esta conclusión a raíz de una investigación encargada por una compañía de suplementos del Reino Unido.

En ella informó de los tres momentos de alto riesgo y descubrió que las personas que hacen dieta ganaron 750 calorías más por día durante estos momentos. Esta dieta también se basa en el principio de la cronodieta, es decir, una dieta basada en la ingesta de alimentos en determinados momentos del día, que podría resultar especialmente eficaz. Además de lo que comemos, por tanto, también es importante cuándo consumimos nuestras comidas diarias: desayuno, comida y cena, que deben seguir unos horarios muy concretos. Esto se debe a que los alimentos se asimilan de manera diferente, y podría afectar nuestra línea.

A qué hora desayunar

Pero la dietista no solo pone prohibiciones sino también alternativas. De este modo explica que el desayuno debe consumirse cada mañana entre las 7 y las 9: esta es la franja horaria en la que la insulina, la importante hormona que regula el nivel de azúcar en la sangre y la actividad de nuestro metabolismo, está al máximo. Nuestro cuerpo viene de horas de ayuno y por lo tanto debe recibir la energía adecuada para activar el metabolismo. Por lo tanto, los alimentos consumidos en esta franja horaria se desecharán en poco tiempo.

Es importante comenzar el día con un buen desayuno para superar los antojos de las 11 de la mañana. «Comer muy pocas calorías durante la primera mitad del día está mal porque terminarás teniendo demasiada hambre para el almuerzo «, dijo Susie a 7News. A las 10:30, disfruta de un refrigerio saludable como yogur o fruta, puede ayudar a combatir si tiene hambre.

A qué hora almorzar

En cambio, el momento ideal para almorzar es entre las 12 y las 14, cuando las hormonas tiroideas están más activas: el metabolismo es más rápido y no se acumula grasa.

A qué hora merendar

Los antojos de la tarde (aquellos entre las 15 y las 16) son los más peligrosos: muchos en esta época optan por una solución rápida como un snack tomado en un dispensador automático o algo rápido y listo para tomar. Desafortunadamente, los tipos de alimentos que asociamos con la merienda en este momento del día nuevamente tienden a ser alimentos dulces: galletas, chocolates y barras de bocadillos; en realidad, se recomienda disfrutar de snacks ricos en proteínas por la tarde, como barras de nueces, verduras con hummus o galletas de arroz .

En cuanto al horario la dietista no dice hora, pero aconseja que sea mejor entre las 16:00 y las 17:00.

A qué hora cenar

La cena debe consumirse entre las 19 y las 20. En esta franja horaria, la hormona del crecimiento, que favorece el aumento de masa magra, se encuentra en su nivel máximo.

¿Y después de la cena?

Y luego, si tienes esas ganas de algo más después de cenar y quieres un postre antes de acostarte, déjalo pasar. Para Susie esto es un ‘mal hábito’. Después de las 9 de la noche no debe ingerir nada más que líquidos. De hecho, la noche es el momento en el que comienza la producción de GH, la hormona del crecimiento que, durante la noche, regenera los tejidos, favoreciendo el aumento de la masa magra. Pero si simplemente no puedes obtener suficiente, los refrigerios nocturnos aprobados por esta dietista incluyen chocolate negro, una galleta o una pequeña cantidad de helado.