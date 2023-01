¿Deseas tener una cintura espectacular? sólo haz estos ejercicios durante unos minutos al día

Ahora realmente no tenemos más excusas para no perder peso . En los últimos días nos hemos escondido detrás de la justificación de las vacaciones de Navidad, y para nosotros los españoles hay algunas cosas sagradas que no podemos, no queremos y no debemos renunciar. Por eso, precisamente por eso, nos entregamos a grandes banquetes frente a la mesa para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Y bueno, lo homenajeamos a lo grande, de modo que hemos comido de todo y encima hemos culminado con el tradicional Roscón de Reyes pero ahora todo ha acabado y toca volver a ponerse en forma, de modo que para tener una cintura espectacular, nada como elegir los siguientes ejercicios.

Cintura espectacular con sencillos ejercicios

Así que, precisamente porque se acabaron todas las excusas, ha llegado el momento de volver al trabajo e intentar perder todos los kilos ganados durante las vacaciones. Hasta de solo pensar en esto te pone nerviosa, es verdad, pero es verdad que cada vez queda menos verano y las prueba del bañador está muy cerca.

La cintura y las caderas son uno de los puntos débiles de las mujeres, pero también de los hombres. De hecho son una de las zonas del cuerpo más propensas a la acumulación de grasa, por ello se necesita muy poco para que nuestra cintura crezca de forma espectacular. Pero no te preocupes: existen algunos ejercicios que nos pueden ayudar a adelgazar y por tanto reducir nuestra cintura .

Antes de nada es importante decir que nada de nada sirve si antes no se empieza a recurrir a una dieta sana y equilibrada. Los resultados sin duda pueden variar de persona a persona, no nos desanimemos y comencemos primero con esa dieta y después, a hacer algunos ejercicios que nos pueden ayudar.

Abdominales y giros

Entre los ejercicios encontramos los clásicos abdominales, perfectos para quienes quieren un vientre plano. Existen diferentes formas de fortalecer los abdominales, que son igualmente efectivas si hacemos ejercicio de forma frecuente y sostenida.

Para actuar sobre nuestra cintura, puede ser útil tumbarnos boca arriba en el suelo con la espalda ligeramente levantada, y finalmente extender las piernas, levantándolas del suelo para crear un ángulo de 45°. Luego deberemos intentar tocar con la barbilla en el pecho, mientras realizamos el movimiento abdominal. Deberás hacer el ejercicio 30 repeticiones.

Otro ejercicio efectivo para reducir cintura en tiempo récord será el de giros en cintura. Consiste en colocarte con piernas extendidas y un poco separadas. A partir de aquí debes girar la cintura hacia el lado derecho, mientras intentas tocar con la mano izquierda el pie derecho .Sube y repite de nuevo pero esta vez con el lado contrario. Deberás hacer el ejercicio 30 repeticiones.