Nadal – Djokovic en directo hoy: ver gratis el partido de los Juegos Olímpicos en vivo online

Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegan a uno de sus momentos clave en el tercer día de competición, con la disputa de un partido histórico entre Rafa Nadal y Novak Djokovic que te contamos en directo y con resultado minuto a minuto. Los dos mejores tenistas de todos los tiempos se encuentran frente a frente en un choque esperadísimo, que lleva más de dos años sin producirse y en el que Nadal, a pesar de sus problemas físicos y de que Djokovic es favorito, intentará darlo todo para asestar un golpe histórico a su eterno rival.

Nadal accedió a la segunda ronda del torneo individual de París 2024 después de derrotar con suma dificultad a Marton Fucsovics en el partido inaugural. El resultado del encuentro (6-1, 4-6, 6-4) prueba los altibajos de Rafa, reconocidos por él mismo antes de marcharse a descansar, ya que la organización de los Juegos Olímpicos, de la mano de la ITF, vuelve a colocarle un encuentro sin unas mínimas 24 horas de descanso. Con Djokovic enfrente y el cansancio en su contra, tiene las de perder, pero hablamos de Rafael Nadal en la pista central de Roland Garros.

Novak Djokovic es el claro favorito, tal y como dictan las apuestas –85% a 15% a favor del serbio– y no es para menos. Nole llega más descansado tras pasearse el sábado ante Ebden, un tenista sin ranking ATP individual y que no jugaba un partido desde 2022, está más en forma y es el cabeza de serie número uno del cuadro, gran favorito para llegar a la final. Para ello, tendrá que derrotar a Rafael Nadal en Roland Garros, el mismo sitio –aunque no en competición olímpica– en el que se vieron las caras por última vez, en junio de 2022, con victoria del manacorí.

Esta será la 60ª edición de los partidos entre Novak Djokovic y Rafa Nadal, en un duelo que va directo a la historia del deporte y que sumará su segundo capítulo en unos Juegos Olímpicos. En Pekín 2008, Nadal superó en semifinales a Djokovic y accedió a la final, en la que sumaría su primer y único oro olímpico individual –tiene otro en dobles–. Hoy, en París 2024, la cosa está mucho más complicada para el español, que aun así lo dará todo, sabedor de que la presión está del lado de Nole y que él, como tapado y con el dobles como alternativa, podría dar un golpe histórico y sumar su trigésimo triunfo en el duelo directo.