Horario España - República Dominicana: a qué hora y dónde ver gratis el partido de los Juegos Olímpicos en vivo.

La selección española se enfrenta a la República Dominicana en el partido de la jornada 2 de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los de Santi Denia ganaron 2-1 en la primera fecha a Uzbekistán y con un triunfo en el Estadio de Burdeos frente a los dominicanos encarrilarían sentenciarían su pase a los cuartos de final, por lo que lo darán todo sobre el terreno de juego. En la última jornada se medirían a Egipto y España espera poder llegar con los deberes hechos y así poder seguir luchando por el oro en estas históricas Olimpiadas.

A qué hora juega España contra República Dominicana: horario del partido de los Juegos Olímpicos de París 2024

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a la de la República Dominicana en el partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos dos países cayeron en el cuadro C junto a Uzbekistán y Egipto. Los de Santi Denia arrancaron con buen pie, aunque no dejaron grandes sensaciones, ya que ganaron a los asiáticos por 2-1 en un choque en el que marcaron Marc Pubill y Sergio Gómez, fallando el nuevo jugador de la Real Sociedad un penalti. Estos tres puntos ponen a España todo de cara para clasificarse para los cuartos de final de las Olimpiadas, pero antes de pensar en eso tienen que lograr una victoria más para dar el paso definitivo y para ello no hay mejor manera que vencer a los dominicanos en este choque que va a ser apasionante y que se disputa en el Estadio de Burdeos.

Y es que una victoria de España frente a la República Dominicana ayudaría a los de Santi Denia a dar un paso de gigante para los cuartos y no tener que jugársela en la última jornada contra Egipto. Habrá que ver si el seleccionador hace cambios en función de lo visto en el primer encuentro, donde las sensaciones no fueron muy buenas, o si, por el contrario, continúa siendo fiel a esos once que fueron elegidos para salir de inicio contra Uzbekistán.

La organización ha programado este España – República Dominicana correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024 para este sábado 27 de julio. El choque comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo arranque puntualmente.

Dónde ver el España – República Dominicana por TV y en qué canal es en vivo

Los amantes del fútbol y del deporte en general ya llevan unos días disfrutando de un evento histórico que congrega a millones de personas delante de los televisores como son los Juegos Olímpicos. Cada día los participantes pelean en sus respectivas modalidades para buscar el oro y eso es lo que intentará España en el deporte rey, ya que desde hace 32 años no consiguen colgárselo del cuello.

Los medios de comunicación que adquirieron los derechos de emisión en nuestro país de los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron Eurosport y RTVE, por lo que ambos ofrecerán todas las pruebas. Este España – República Dominicana de la jornada 2 de la fase de grupos, del cuadro C, se podrá ver en directo por televisión gratis a través de La1, mientras que también está la otra vía mencionada anteriormente, pero hay que recordar que es de pago y está disponible en plataformas como Movistar+, Dazn o Max.

Además, todos los seguidores de la selección española podrán ver su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en streaming y en vivo online. Las aplicaciones de RTVE Play y Eurosport Player ofrecerán este apasionante España – República Dominicana. Estas apps pueden descargarse en diferentes tipos de dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en los Juegos Olímpicos de París 2024. También publicaremos un directo diario en el que contaremos todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la jornada, prestando especial atención a los deportistas españoles. Además, una vez acabe este España – República Dominicana en el Estadio de Burdeos publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan.

Estadio del partido España – República Dominicana

El Estadio de Burdeos, ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde las selecciones de España y de la República Dominicana se enfrenten en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos dos combinados están en el cuadro C junto a Uzbekistán y Egipto y este encuentro puede ser determinante para saber qué opciones tienen ambos países de clasificarse para las rondas eliminatorias.

El Estadio de Burdeos fue inaugurado en 2015, por lo que se trata de un campo relativamente nuevo. Pese a su corta historia fue una de las sedes de la Eurocopa 2016. Con un aforo para unas 42.000 personas, se espera que haya un ambientazo en la casa del Girondins con los aficionados disfrutando de una tarde de buen fútbol con el choque en el que se enfrentarán España y la República Dominicana.