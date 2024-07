Emmanuel Reyes Pla avisa de que su medalla olímpica es inevitable: «Le arrancaré la cabeza a quien sea»

Emmanuel Reyes Pla tiene una cuenta pendiente con los Juegos Olímpicos. El español se clasificó para los octavos de final de la categoría de 92 kilos del boxeo de París 2024 después de vapulear por 4-1 al chino Xuezhen Han en un combate resuelto a los puntos. El boxeador de origen cubano tiene máxima confianza para conseguir hacer la machada y lo dejó claro en sus declaraciones.

«Al rival que sea le voy a arrancar la cabeza. Voy a seguir trabajando porque lo que me espera es el oro. Sobre todo quiero dar gracias a Dios por la victoria. Cuando estoy bien mentalmente luego las cosas me salen bien en el ring, y hoy me salieron bien. El combate ha sido difícil, el chino era un rival exigente, muy fuerte, y lo puso difícil», dijo el púgil.

Reyes Pla fue quinto en los Juegos Olímpico de Tokio en su categoría y esta vez quiere subir el listón. En boxeo, con llegar a semifinales, hay medalla de bronce al haber dos preseas reservadas para los que consigan llegar a esta ronda. Con alcanzar esta ronda, el púgil hispano-cubano igualaría su mejor resultado histórico en un evento internacional cuando fue bronce en el Mundial de 2021 y en los Juegos Europeos de 2023.

«Hice una buena preparación física y técnica, con ‘sparrings’ adecuados, parecidos al rival chino. Sabía a lo que venía y me preparé para este combate», explicó un Reyes Pla quien ahora se encuentra a una victoria de asegurar la medalla.

El boxeador sabe que su principal obstáculo lo encontraría en unas semifinales donde se mediría en las semifinales con el cubano Julio César La Cruz, doble campeón olímpico en Rio 2026 y Tokio 2020. Emmanuel Reyes Pla sabe que de ganar ese combate sólo el cielo se interpondrá entre su objetivo final: el oro en París 2024.

Lucha por el metal