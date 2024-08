Diego Domínguez: «Esta medalla tiene gotas de sudor, de sangre y de lágrimas»

Diego Domínguez es el medallista más joven de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París hasta el momento. Con tan sólo 21 años, este piragüista madrileño de corazón gallego ha hecho historia ganando la medalla de bronce en la categoría de C2 500 metros compartiendo canoa con Joan Antoni Moreno.

Compite en aguas tranquilas, pero fuera de su embarcación Diego Domínguez es un torbellino que irradia energía y buen rollo. Madridista hasta la médula, el piragüista confiesa que se ha inspirado en su amado Real Madrid para conseguir su objetivo porque nunca dejó de creer que pudieron hacerlo.

PREGUNTA: ¿A qué sabe esta medalla?

RESPUESTA: ¡La tenemos, la tenemos! Esto sabe a gloria, tiene gotas de sudor, de sangre, de lágrimas, tiene gotas de todo que caen por ella. La tenemos, estoy feliz como nunca.

P: ¿Cómo habéis aguantado el pulso para sacar esa medalla de photo-finish?

R: Ha sido una carrera dura, dura, dura. Nos veíamos que no íbamos delante realmente, pero ha sido un ejercicio de fe, un ejercicio de confiar en nuestro final y apretar los dientes al final para pasarles.

P: Ha sido una carrera ADN Real Madrid.

R: ADN Real Madrid, en el minuto 92:47 hay que meter el cabezazo (risas). Florentino si lo estás viendo sería muy bonito presentársela (la medalla) al Bernabéu.

P: ¡Vaya triunfo del piragüismo! Ya son la disciplina olímpica española más laureada…

R: Gracias a la medalla del K4, aprovecho para felicitarles, y a la nuestra somos el deporte que más medallas olímpicas tiene. Hemos superado a la vela y es un orgullo pertenecer a esta Federación. Aprovecho para dar muchas gracias también a la Federación por el trabajo que hacen. Sigamos sumando.

P: Sólo tiene 21 años y ya tiene medalla olímpica, ¿podrá pillar a Craviotto?

R: No lo sé, Craviotto es una persona con un palmarés increíble. Soñar con estar cerca de su palmarés se me hace grande de pensar, pero ojalá. Soy joven, ojalá la vida me dé muchos triunfos como estos.

P: ¿Qué va a hacer para celebrar la medalla?

R: Vamos a hacer ahora las cosas normativas y ya está noche, con toda mi gente que anda por aquí, vamos a celebrarla bien, tranquilo, en confianza. Y estos días a disfrutarlo a tope.

P: A la canoa no se vas a acercar, ¿en cuánto tiempo?

R: Hasta octubre o noviembre, no pisamos una canoa otra vez.