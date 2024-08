Carolina Marín regresa a España tras su dramática lesión: «Estoy destrozada»

Carolina Marín ya está en España. La jugadora española de bádminton ha regresado a Madrid este lunes tras su dramática lesión en las semifinales, de los Juegos Olímpicos donde declaró que está «destrozada». La tricampeona del mundo estaba a las puertas de una nueva final olímpica cuando se le fue la rodilla en el segundo set, con resultado favorable de 10-6. Los gritos de dolor hacían evidenciar que se había vuelto a romper.

No obstante, la que fuera oro olímpico en Río 2016 ha querido «dar las gracias a todo el mundo» por el apoyo que le han mostrado y aseguró que «no podía decir otra cosa». Marín confirmó que se iba «directa al hospital». «A que me hagan pruebas y ver que sale», añadió, sin poder confirmar si se tendría que operar: «No lo sé todavía, voy al hospital y allí tomaremos decisiones».

Se desconoce el alcance exacto de la lesión. Es por eso que la jugadora española se ha ido directa al hospital para hacerse las pruebas pertinentes para determinar qué tiene y poder empezar con su recuperación. Carolina está destrozada porque estaba jugando a un alto nivel en estos Juegos, yendo de menos a más, e iba lanzada hacia la final donde esperaba la número uno del mundo.

España pidió la medalla para Carolina Marín

La onubense intentó continuar a pesar de que su entrenador le decía que no forzara. Ella quería intentarlo. Pero, por desgracia, no era un golpe sin más y no podía continuar. Carolina Marín se había vuelto a romper y se tiró al suelo entre lágrimas. Los fantasmas del pasado, los que le impidieron estar en Tokio 2020, volvieron a aparecer en el peor momento. Todo apuntaba a que la española se iba a asegurar una nueva medalla olímpica al avanzar a la final, pero la lesión le ha dejado sin presea.

España pidió que le entregaran un bronce honorífico. Según informan fuentes federativas a OKDIARIO, el argumento que se ha empleado es que se tome como ejemplo a otros deportes olímpicos como el boxeo o el judo, donde se entregan dos medallas de bronce en cada categoría.

España espera que el COI tenga un gesto de deferencia con Marín y repita esta fórmula del doble bronce en el bádminton femenino. Por el momento, lo único seguro es que la petición está enviada al organismo internacional y ahora queda esperar noticias sobre si prospera o no.

Precioso homenaje de He Bing Jiao

La jugadora china He Bing Jiao ha tenido un precioso detalle con Carolina Marín en el podio final de la competición de bádminton femenino. He Bing Jiao fue la jugadora que se clasificó para la final por la lesión de la española y este lunes perdió la final ante la surcoreana Se Young An. En el podio, cuando recibió su medalla de plata, la china quiso que Carolina Marín estuviera presente de alguna forma.

Y lo hizo subiendo al podio un pin de España que tenía un claro mensaje: reconocer a Carolina Marín, que sufrió una dramática lesión en el encuentro de semifinales de este domingo. Ahora, la onubense ya piensa en comenzar su recuperación cuanto antes para poder volver a las pistas.