La caída más dura de Alberto Ginés: de campeón olímpico en Tokio a séptimo en París

Alberto Ginés no pudo revalidar su título de campeón olímpico de escalada en los Juegos Olímpicos de París 2024. El spiderman español quedó muy penalizado tras un concurso muy pobre en la prueba de bloques donde apenas sumó puntos despidiéndose virtualmente de sus opciones de revalidar el título. El extremeño, posteriormente, brilló en dificultad sumando 92,1 puntos de 100, pero ya era demasiado complicado para pensar en el podio y menos en el título.

El británico Toby Roberts fue campeón con 155,2 puntos, mientras que Gines se quedó con 116,2 en total a 23 puntos de tocar la medalla de bronce que recayó en el austríaco Schubert. El japonés Anraku, principal favorito, falló en dificultad conformándose con la plata con 145,4 puntos.

El escalador vio cómo el cambio que se ha producido en la escalada no le ha beneficiado en este ciclo olímpico. La prueba de velocidad –que Alberto Ginés ganó en Tokio– ya no está asociada al concurso completo con bloques y dificultad. El campeón español se decantó por esta segunda disciplina en lugar de la primera para París 2024 no saliendo exactamente bien el experimento.

En bloques, Ginés terminó último empatado con el checo Ondra sumando solamente 24.1 puntos. Se estrenó en la primera sección con un catastrófico 0 y luego fue creciendo hasta obtener esa puntuación, mientras sus principales rivales por el título como el japonés Anraku o el norteamericano Duffy rozaban los 70 puntos.

Esa desventaja era una losa insalvable para un Alberto Ginés que compareció para la prueba de dificultad sabiendo que hiciera lo que hiciera ya estaba fuera del podio. El extremeño consiguió una de las mejores puntuaciones en un circuito que quizá era bastante sencillo y que hacía que ninguno de los rivales que tantos puntos le sacaron en la ronda anterior fallasen.

El escalador se tuvo que confirmar con ser el séptimo en una final olímpica en la que sólo quedó por detrás de él Pail Jenft, el ídolo local francés. Alberto Ginés tendrá ahora que reflexionar sobre su futuro deportivo y disciplina donde puede ser más competitivo. Con apenas 21 años, tiene mucho tiempo para dar muchas más alegrías al deporte español.