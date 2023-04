La Junta de Andalucía gobernada por el PSOE colocó a dedo al marido y a un cuñado de la ex directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, en puestos de responsabilidad de 10 sociedades públicas distintas, cuando se sucedieron como presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así, el marido y ese cuñado de la ex directora general de la Guardia Civil no sólo se repartieron jugosos sueldos, sino que disfrutaron, también, de una privilegiada posición en el viscoso entramado societario que el PSOE tejió durante décadas de poder en Andalucía. De esa forma, ostentaron una capacidad de influencia que el hermano y dos cuñados de María Gámez aprovecharon para enriquecerse ilícitamente, según la investigación policial que ha derivado en las diligencias que instruye un juzgado de Sevilla.

El mes pasado, la imputación del marido de Gámez, forzó la destitución de ésta como directora general de la Guardia Civil, entre los elogios del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el apoyo de las filias socialistas pese a la sombra de la corrupción.

Según la información oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez Martínez, ocupó tres cargos de responsabilidad en las sociedades públicas Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L.U. (Incuba), Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea) y Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L.U. (Fagia).

Fechas y puestos

Su paso fue fugaz por todas ellas. Los puestos que encadenó entre las tres sumaron apenas año y medio. Fue subdirector de Incuba del 21 de enero de 2010 al 4 de julio de ese mismo año. Al día siguiente de dejar Incuba fue dado de alta en Soprea, también como subdirector, cargo en el que permaneció hasta el 4 de diciembre de 2010. Y tres días después, el 7 de diciembre de aquel año, fue nombrado técnico de Fagia, donde permaneció como asalariado hasta el 5 de junio de 2011. Pocos meses después, en enero de 2012, a la par que su esposa María Gámez era aupada por el PSOE a la cúpula nacional del partido, Juan Carlos Martínez Martínez creó su propia empresa, ahora investigada por la trama de presunta malversación y prevaricación que lideró su hermano Bienvenido y de la que también se habría beneficiado otro hermano, Manuel Martínez Martínez.

Como desveló OKDIARIO, entre las tres consultoras que crearon cada uno de estos tres hermanos movieron, de 2009 a 2021, unos 5,3 millones de euros, 3,4 de ellos facturados por la sociedad que creó en 2012 el marido de María Gámez. La investigación judicial pone el foco en 2009 como primer año de esta presunta trama de corrupción. Y 2021 es el último ejercicio del que hay cuentas societarias depositadas en el Registro Mercantil.

Según la instrucción judicial, esta trama se lucró de fondos de la Junta de Andalucía, tanto directamente como a través de terceros, de otras empresas que recibían subvenciones públicas.

Cargos en familia

En cuanto a los puestos que ocupó el marido de María Gámez en el entramado de sociedades de la Junta de Andalucía, todos ellos contaron con el patrocinio directo de su hermano Bienvenido, considerado por los investigadores como el cabecilla de esa trama de prevaricación y malversación.

Gámez y su familia política disfrutaron de una destacada presencia en cargos de la Junta socialista. De hecho, fue ella la que abrió camino: en 2004 fue nombrada delegada de la Consejería autonómica de Innovación en Málaga. Dos años después, su cuñado Bienvenido Martínez era aupado a la presidencia de la empresa Fasur (Fabricados para la Automoción del Sur), controlada por la Junta de Andalucía. Y otros dos años después, a la par que María Gámez fue elevada a la categoría de delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga, su cuñado Bienvenido fue nombrado director de inversiones estratégicas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que dependían las tres empresas públicas en las que fue colocado sucesivamente su hermano Juan Carlos Martínez, el marido de la ex directora de la Guardia Civil.

Bienvenido Martínez Martínez estuvo en la cúpula de Fasur hasta julio de 2011. A la par, durante esos años ocupó cargos de responsabilidad en otras seis sociedades públicas de la Junta: fue vocal en las cúpulas de Innova Venture y de Veiasa, presidente de Santana Militar, consejero de Invercaria y presidente de Santana Motor.