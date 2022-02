Más de 500 agentes de la Policía formarán el dispositivo activado por la Jefatura Superior de Madrid en previsión de que las últimas muertes producidas por enfrentamientos entre bandas latinas provoquen una oleada de violencia en la capital durante los próximos días. OKDIARIO tiene en su poder una copia de la orden de servicio que detalla el descomunal despliegue policial previsto para los próximos días.

Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera-Villaverde, Fuencarral, Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal, San Blas y Hortaleza. Literalmente la mitad de los 21 distritos en los que se divide la ciudad de Madrid se incluyen como zonas de alto riesgo de enfrentamientos de bandas latinas en el plan de urgencia que se ha activado tras los acontecimientos del fin de semana del 5 y 6 de febrero. Así lo refleja la orden de servicio 223/22 del Cuerpo Nacional de Policía a la que ha tenido acceso este periódico y donde se refleja la necesidad de responder policialmente a esta situación.

El informe describe a la perfección la gravedad de la situación que requiere una respuesta inmediata: “Desde finales del pasado año se viene detectando un notable aumento de la actividad delictiva realizada por integrantes de diferentes grupos violentos, de carácter juvenil (bandas latinas), centrada principalmente en las agresiones con armas blancas en general y con machetes en particular, actividad que durante el primer fin de semana del mes de febrero se ha traducido en cinco agresiones, en las que han resultado fallecidos dos jóvenes y otros tres heridos”

El despliegue policial previsto para los próximos días y que llegara como mínimo hasta el próximo 28 de febrero implica a varios departamentos y unidades policiales, desde la propia sala del 091, quienes a través de la organización de los avisos se encargaran de distribuir los operativos en la ciudad según cuáles sean los puntos con mayor número de conflictos, hasta las unidades de Prevención y Reacción pasando por la Sección Móvil, Caballería y el Grupo de Atención al Ciudadano.

10 distritos vigilados

Apenas habrá partes de la estructura del Cuerpo Nacional de Policía que no se vean afectadas por esta estrategia de contención de bandas, ya que en el operativo también están involucrados los Servicios de Información y las Brigadas de Extranjería y Fronteras. Pero si algo llama la atención es la extensión de territorio a cubrir estos días, ya que revisando la orden de servicio a la que ha tenido acceso este periódico bien podría decirse que se espera una posible guerra entre bandas en casi cualquier esquina de la ciudad.

Y para quien piense que esto es una exageración basta repasar la relación de ubicaciones que los agentes han recibido como lugares a los que prestar especial atención. Ni más ni menos que 102 ubicaciones a lo largo y ancho del mapa del municipio de Madrid con el 50% de los distritos afectados.

Este periódico no puede desvelar la localización exacta de todos esos puntos, pero sí sus características generales que en sí mismas delatan la transversalidad del problema. Plazas céntricas y abarrotadas de todo tipo de ciudadanos, parques y zonas ajardinadas de los distritos más alejados del centro o paradas concretas de metro son lugares donde los policías de servicio pueden encontrarse este tipo de incidentes en cualquier momento.

El plan distingue dos intensidades de trabajo, una de lunes a miércoles y otra de jueves a domingo, pero pese a que el fin de semana puede ser el periodo más critico no se descarta que puedan producirse incidentes en cualquier momento de la semana.

Este periódico ha consultado con fuentes policiales la necesidad de este plan urgente y si la situación ha empeorado tanto en las últimas semanas. Su respuesta es tan clara como pasmosa. “Parece que acabamos de descubrir las bandas latinas y llevan entre nosotros más de dos décadas. Hace 20 años que aparecieron en Madrid las primeras coronas de tres picos dibujadas con spray en el barrio de Fuencarral. Se trata de un problema al que simplemente no se le ha prestado atención, no al menos desde la política”.

Es cierto que desde hace años existen grupos policiales dedicados al seguimiento y la obtención de información de bandas latinas, pero no ha sido hasta que una sucesión de hechos violentos se ha producido a la vista de todos que no ha habido una reacción contundente, para las mismas fuentes algo forzada y sobreactuada. “Todos los fines de semana intervenimos en peleas a machetazos, no es algo de antes de ayer, pero claro, ahora hay vídeos y ocurre a escasos metros del Paseo del Prado”.