La Guardia Civil tenía pinchado el teléfono de uno de los líderes del «coro» de los Dominican Don’t Play (DDP) de la localidad toledana de Seseña el pasado 6 de febrero. La transcripción de esa grabación les delató sobre el asesinato cometido el día anterior en el barrio de Usera donde murió un trinitario de 25 años, sobre todo cuando escucharon decir a uno de ellos, identificado como «A»: «Encima el As, cuando llega a casa me manda la foto del cuchillo ensangrentao y me dice ¿lo limpio o qué?

La persona grabada, que no es de nacionalidad española, está siendo investigado por una tentativa de homicidio en abril de 2021 y por eso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Illescas había interceptado sus comunicaciones. Entre los 11 detenidos el pasado jueves por pertenencia a los DDP y en el caso de tres por implicación directa en el asesinato del sábado hay rumanos, españoles, venezolanos, colombianos y dominicanos.

La conversación continúa entre risas cuando el interlocutor, identificado sólo como «H» por la Guardia Civil, le dice a «A»: «Pero te estaba vacilando, ¿no? pues claro cabrón que lo limpie y lo guarde» y añade poco después que ha hablado con alguien y le ha transmitido varios mensajes: «Dice que la cosa está caliente, vuelve a recordar que nadie baje (a Madrid), no por los pencos (trinitarios) sino por los monos (policías) y dice que los chavales estén fríos, pero fríos, fríos».

En otro momento de la conversación los mismos interlocutores hablan sobre «ascender» a quienes participaron en el asesinato del joven trinitario en Usera. «A» dice «a ver si mañana quedo con J», «para qué», pregunta «H», «pa subirlos», responde «A» y entonces H hace un resumen: «A ver, no te lo puedo negar, hermano, esos chavales la verdad cabeza tienen, o sea no son tontos tampoco. Y al menos el «C» (detenido el jueves) te ha salido muy inteligente. Huevos han demostrado». Luego el interlocutor no identificado añade: «Y al «G» (también entre los 11 detenidos) coméntale eso, pa que ya pueda ser el siguiente nivel, ¿me entiendes? que ya tienen su masa hecha y ya puede».

Ese mismo día, otra conversación interceptada por la Guardia Civil levantó las sospechas. An dice a «A»: «Has visto lo de Atocha, quién es ese chaval no lo conocemos, ¿no?» «A» le responde que no y entonces An insiste: «¿Y el de Usera tampoco?», a lo que «A» responde «más o menos». Cuando An pregunta qué significa esa respuesta, «A» le responde que «imagínatelo, no quiero hablar por aquí», quizás ya tomando precauciones por si el teléfono estaba intervenido, algo que ocurría.

Cuando la juez instructora tuvo conocimiento de esta conversación inmediatamente ató cabos y supo que se refería al joven de 25 años apuñalado en Usera el pasado 5 de febrero con un cuchillo. Este jueves la operación culminó con la detención de 11 personas en Seseña, Madrid y Valladolid, tres de ellas implicadas directamente en el asesinato de este joven colombiano, al parecer perteneciente a la banda rival de los trinitarios. Uno de estos detenidos es Sandy Antonio Campusano Contreras, alias Chucki y de 21 años de edad, que ya fue uno de los 42 arrestados en la Operación Sana, por formar parte de la red de prostitución de menores en Madrid. Chucki permanecía en libertad a pesar de los numerosos antecedentes, requisitorias y detenciones.

A los detenidos ahora en la Operación Bacano, bautizada así por ser un término de origen colombiano que usan con frecuencia en sus conversaciones, se les acusa de pertenencia a organización criminal, homicidio, asociación ilícita, delitos contra las personas, robos con violencia e intimidación, tráfico y tenencia ilícita de armas (incluidas armas de fuego), delito contra la salud pública y falsificación de moneda, entre otros.

La Guardia Civil inició esta investigación en abril de 2021 después de que J.C.L.G., un trinitario que vivía en la urbanización El Quiñón de Seseña (Toledo) fuese apuñalado por varios miembros de los DDP en la localidad toledana de Seseña el 30 de abril de 2021. La agresión comenzó al grito de «baja patria», ante lo que el joven inició la fuga a la carrera seguido por varios pandilleros que le alcanzaron y apuñalaron. El hombre fue ingresado grave en «el Hospital Virgen de la Salud, de Toledo, con una puñalada de 6 centímetros y fractura de hueso, dos heridas inciso contusas en la pierna izquierda, una superior más profunda con sangrado activo y una inferior más superficial, así como otra herida inciso contusa lumbar izquierda baja», según el atestado realizado por la Guardia Civil.

Tras un año siguiendo la pista todo el operativo se precipitó por la conversación telefónica interceptada, desarticulando “uno de los grupos más violentos y sanguinarios de esta organización criminal en España”, según la Guardia Civil.

Cinco de los líderes del «coro» de DDP, una de las bandas latinas más numerosas en España, ya estaban en prisión por este intento de homicidio. Un «coro» es una subagrupación territorial que se reúne con otros «coros» en Madrid. Además, a los detenidos se les intervino armas simuladas, una gran cantidad de cuchillos, estupefacientes, grandes sumas de dinero en efectivo y de dinero falsificado.